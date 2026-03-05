La lutte contre la corruption et le gaspillage au cœur du prochain Plénum du CC du Parti

Tran Cam Tu, membre permanent du Secrétariat du CC du Parti. Photo: VNA

La lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines demeure une priorité absolue et sera au cœur des débats du prochain 2e Plénum du Comité central (CC) du Parti, a affirmé Tran Cam Tu, membre permanent du Secrétariat du CC du Parti, lors d’une rencontre avec les électeurs de la ville de Da Nang, ce jeudi 5 mars.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale des cinq candidats à la 16e législature de l'Assemblée nationale (mandat 2026-2031) pour la circonscription n°1 de Da Nang. L’événement a été retransmis en direct vers dix points de liaison répartis dans sept quartiers de la ville.



Lors de cette rencontre, les candidats ont présenté leurs programmes d’action, s’engageant à faire preuve d’exemplarité et à traduire leurs promesses en actes concrets. Ils ont réaffirmé leur volonté de porter fidèlement les aspirations des citoyens devant l’hémicycle, tout en proposant des solutions tangibles pour le développement socio-économique de Da Nang, notamment pour les zones reculées.



En réponse aux préoccupations des électeurs, Tran Cam Tu a exprimé de fortes attentes quant à plusieurs questions clés liées au développement du pays et de la ville de Da Nang. Celles-ci portent notamment sur le perfectionnement du cadre institutionnel et des politiques juridiques, en particulier les mécanismes spécifiques, ainsi que sur le renforcement de la supervision de la mise en œuvre de la Constitution, des lois et des grands programmes et projets.



Abordant la problématique des projets en suspens, Tran Cam Tu a révélé qu’environ 3 000 projets à travers le pays font face à des blocages administratifs ou juridiques, entraînant un gaspillage massif de ressources. Il a exhorté les autorités municipales à faire preuve de détermination afin de résoudre les difficultés entravant les projets en suspens depuis longtemps, de les remettre en activité, tout en évitant le gaspillage des importantes ressources de l’État et de la ville. Concernant la lutte contre la corruption et le gaspillage, Tran Cam Tu a souligné que la résolution du 14e Congrès du Parti insiste également sur la nécessité de poursuivre avec fermeté et persévérance la prévention et le recul de la corruption, du gaspillage et des pratiques malsaines. Il s’agit d’une orientation constante et cohérente du Parti et de l’État. Le prochain 2e Plénum du CC du Parti devrait ainsi examiner une nouvelle résolution sur ce thème, afin de poursuivre l’édification d’un Parti et d’un système politique véritablement intègres et solides, capables de répondre aux exigences de la nouvelle phase de développement.

La veille, dans l’après-midi du 4 mars, les candidats de la circonscription n°1 avaient également rencontré directement les électeurs des quartiers de Hoa Khanh, Lien Chieu et Hai Van.



Lors de ces rencontres, Tran Cam Tu a également indiqué que le 15 mars prochain constituera un moment important de la vie démocratique nationale, chaque citoyen exerçant son droit et son devoir civique à travers le vote.



"Chaque bulletin de vote n’est pas seulement un choix, mais aussi une expression de confiance, d’attente et de responsabilité confiée à son représentant", a-t-il souligné, appelant les électeurs à continuer d’accompagner, de contribuer et de superviser l’action des représentants élus afin qu’ils soient à la hauteur de la confiance qui leur est accordée. -VNA/VI