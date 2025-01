La Liste des trésors nationaux s’enrichit de 33 nouveaux éléments

Statue de dragon de la période de l’empereur Thiệu Trị (1841-1847) placée devant le théâtre Duyệt Thị Đường, dans la Cité impériale de Huê. Photo : gracieuseté du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a récemment signé une décision reconnaissant 33 objets supplémentaires comme trésors nationaux.

Les trésors nationaux nouvellement reconnus comprennent le lithophone Đắk Sơn datant d’il y a environ 3.500 à 3.000 ans ; un pot en céramique appartenant à la culture de Dông Son (il y a environ 2.500 à 2.000 ans) ; le tambour en bronze de Vu Ban, appartenant également à la culture de Dông Son (IIIe - IIe siècles av. J.-C.) ; deux tambours en bronze de Dông Son datant du IIIe au IIe siècles av. J.-C. ; et une jarre en bronze de Dông Son datant du IIIe au Ier siècles av. J.-C.

Ont également été retrouvés une collection de bijoux en or de Lai Nghi datant du IIIe siècle av. J.-C. au milieu du Ier siècle ; une perle d’agate en forme d’animal de Lai Nghi de la même époque ; une statue en bronze de pangolin de Long Giao du Ier au IIe siècles ; et la tête d’une statue de Bouddha de Linh Son Bac datant du Ier au IIIe siècles.

Le titre de trésor national a également été attribué au tombeau de Gò Cây Trâm datant du IVe au Ve siècles ; à la statue d’Avalokitesvara de Bac Binh datant du VIIIe au IXe siècles ; au relief de Shiva dansant de Phong Lê datant du Xe siècle ; et au relief de Chánh Lô Uma datant du XIe siècle.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, aux présidents des comités populaires à tous les niveaux, aux ministres et aux chefs des agences et organisations de niveau ministériel chargées de gérer les trésors nationaux dans le cadre de leurs compétences d’accomplir leurs tâches conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel.

Selon la loi, les trésors nationaux sont des objets légués ayant des valeurs extrêmement précieuses, rares et typiques en termes d’histoire, de culture et/ou de science. Ils sont originaux et ont une apparence unique, avec une valeur particulière liée à un événement important du pays ou à la carrière d’un héros national ou d’une personnalité exceptionnelle.

Ils comprennent également des œuvres d’art célèbres pour leurs valeurs idéologiques, humaines ou esthétiques typiques d’une tendance, d’un style ou d’une époque. Un produit inventé exceptionnel qui a une grande valeur pratique et favorise le développement social dans une certaine période historique peut figurer sur cette liste, ainsi que des objets naturels démontrant la formation et le développement de la terre ou de la nature. – VNA/VI