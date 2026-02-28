Báo Ảnh Việt Nam

La liste des 864 candidats aux élections de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale

Le Conseil électoral national a publié la liste de 864 candidats, répartis dans 182 circonscriptions électorales à l’échelle nationale, en vue de l’élection des 500 députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale.
    

 

