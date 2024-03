La ligne ferroviaire Hue – Da Nang sera en service fin mars

Une nouvelle ligne ferroviaire, appelée "Connectivité du patrimoine du Centre", qui reliera la ville côtière de Da Nang à la ville de Hue dans la province de Thua Thien – Hue (Centre), sera opérationnelle à fin mars, à l’occasion de la Journée de libération de Thua Thien – Hue (26 mars) et de Da Nang (29 mars).

La ligne ferroviaire Hue - Da Nang promet une expérience mémorable pour les voyageurs. Photo: VNA

L'annonce a été faite après une réunion entre le Comité populaire provincial de Thua Thien – Hue et la Société des chemins de fer du Vietnam (VNR) le 14 mars.

Ce trajet promet une expérience mémorable pour les voyageurs, offrant des vues spectaculaires le long de la route qui traverse le col de Hai Van, nommé parmi les 10 plus belles routes du monde par le magazine américain Travel Leisure.

Chaque jour, quatre trains touristiques feront le trajet entre Hue et Da Nang. Les trains seront gérés et exploités directement par la Société par actions de transport ferroviaire de Hanoï (Haraco).

Selon VNR, la section Hue-Da Nang

compte 12 stations sur une longueur de 102 km. Il y a trois gares situées sur des cols escarpés et neuf pouvant accueillir des passagers. Chaque train comprend sept voitures, dont une voiture communautaire où les passagers peuvent participer et profiter d'activités artistiques, culinaires et commerciales.

Le voyage de Hue à Da Nang en train dure entre 3,5 heures et quatre heures. Cependant, les trains peuvent desservir le centre des deux villes, ce qui est pratique pour les passagers, en particulier les touristes.