La levée des obstacles aux activités scientifiques, technologiques et d’innovation en débat

Dans le cadre de la 9ᵉ session extraordinaire, l'Assemblée nationale (AN) examinera lundi matin 17 février un projet de résolution sur le pilotage d'un certain nombre de politiques visant à éliminer les obstacles aux activités scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique nationale.

L'AN devrait se pencher sur des mécanismes et politiques spécifiques d'investissement dans la construction du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân.



Dans l'après-midi, les députés devraient adopter les modifications de la loi sur l'organisation de l'AN avant d'écouter la proposition et le rapport de vérification sur le plan d'investissement visant à compléter le capital social pour la période 2024 - 2026 de la société mère - Compagnie générale d'investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (Vietnam Expressway Development Investment Corporation-VEC).

En outre, l'AN se réunira pour examiner la structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat actuel. -VNA/vi