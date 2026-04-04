La langue vietnamienne : un pont pérenne pour consolider les relations spéciales Vietnam-Laos

L’ambassade du Vietnam au Laos, en collaboration avec la section de langue vietnamienne de l’Association des Vietnamiens à Vientiane, a organisé le 3 avril, à Vientiane (Laos), la première édition du concours intitulé «Futurs ambassadeurs de la langue vietnamienne».

Cet événement, destiné aux élèves et étudiants des établissements scolaires de Vientiane, s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, ainsi que de nombreux représentants du Département de l’Éducation et des Sports de Vientiane, de la communauté vietnamienne et des corps enseignants.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Nguyen Minh Tam a souligné que ce concours représentait une activité linguistique, mais aussi une activité à forte portée politique et culturelle, s'inscrivant dans une nouvelle phase de développement des relations vietnamo-lao, marquée par une orientation vers une « connexion stratégique ».

Il a affirmé que le renforcement de la compréhension mutuelle et des échanges entre les peuples, notamment la jeune génération, constituaient le socle fondamental garantissant la pérennité de l’amitié historique entre le Vietnam et le Laos.

Les élèves de l'équipe de l'École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du participent à ce concours. Photo: VNA

Selon le diplomate, la langue n’est pas seulement un outil de communication mais constitue l’« âme de la culture », un pont durable entre les ethnies. Elle permet aux étudiants lao de découvrir la profondeur de la culture, de l'histoire et des valeurs humaines du Vietnam tout en cultivant la confiance, la compréhension et l’affection fraternelle entre les deux pays.

L’ambassadeur a également insisté sur le rôle décisif de la jeunesse, qualifiant les participants de « futurs ambassadeurs » et de « semences précieuses » investis de la mission de transmettre les valeurs de la langue vietnamienne et cette solidarité fidèle, unique au monde.

Cette première édition a réuni quarante candidats d'exception issus de quatre institutions prestigieuses : l’école bilingue Laos-Vietnam Nguyen Du, l’école de l’amitié Laos-Vietnam, l’école pour surdoués de l’Université nationale et la faculté de langue vietnamienne de l’Université nationale du Laos.

Ce concours s’inscrivait dans le cadre de la Journée d'honneur de la langue vietnamienne au sein de la communauté des Vietnamiens à l’étranger, visant à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de cette langue au Laos. L’événement a également rendu un vibrant hommage aux enseignants pour leur dévouement constant, ainsi qu’à la communauté vietnamienne au Laos pour ses efforts inlassables dans la préservation de l’identité culturelle nationale.

En clôturant ce rendez-vous, les participants ont réaffirmé que la promotion linguistique demeurait un pilier social essentiel pour nourrir et faire fleurir éternellement la coopération intégrale et l’amitié indéfectible entre le Vietnam et le Laos. -VNA/VI