La lagune de Lâp An à Huê enchante les lecteurs de The Guardian

Entourée de forêts tropicales, de montagnes et de la mer, la lagune de Lâp An est l’un des plus beaux sites naturels et touristiques de Thua Thiên-Huê. Photo: VietnamNet

Le journal britannique The Guardian a dévoilé mercredi 26 mars une sélection des meilleures photos prises par ses lecteurs à travers le monde entier dans sa rublique, dont celle sur la lagune de Lâp An, située à Huê (Centre).



La photo signée Graham Pink capture la nature paisible de la lagune de Lâp An avec ses lanternes colorées et ses montagnes brumeuses, ce qui a impressionné de nombreux lecteurs.



Située près de la route nationale 1A passant par le bourg de Lang Cô dans le district de Phu Lôc, et entouré par la majestueuse montagne de Bach Ma (Cheval Blanc), la lagune de Lâp An n’est pas seulement célèbre pour ses fruits de mer, mais aussi pour la beauté typique de la nature de Huê.



La lagune se distingue par la beauté d’une nature sauvage et sa tranquillité mais aussi par la magie trouvée dans les rayons du soleil scintillant dans l’eau du lagon sous le ciel fréquemment nuageux, ce qui crée avec quelques bateaux de pêche amarrés dans la lagune un paysage extraordinaire pour les visiteurs.

Elle est le lieu de croisement entre la mer et le fleuve, ce qui rend son eau saumâtre dont les gens d’ici profitent pour élever toutes sortes de fruits de mer, notamment les huîtres de roche dans un milieu naturel. En venant ici, les visiteurs peuvent déguster des fruits de mer dans les restaurants en bordure de lagune.



En tête de liste figure une photo représentant un chauffeur du tuk-tuk dans le centre de Jaipur, en Inde, suivie par une photo des silhouettes de statuese et l’Hôtel de Ville sur George Square par une fraîche matinée de printemps.



Les autres photos décrivent des scènes de vie et de paysage naturel à Capel y Gorlan au Royaume-Uni, à l’Étolie-Acarnanie occidentale en Grèce ; à Greenwich, à Ruthin, à Leicester, à Wilmslow et à East Sussex au Royaume-Uni ; à Mafra au Portugal ; à Milford Sound en Nouvelle-Zélande ; et à Llano de Combeima en Colombie ; à Castleconnell en Irlande ; et à Bangkok en Thaïlande. – VNA/VI