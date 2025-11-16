La Journée vietnamienne du shopping en ligne – Online Friday 2025 est ouverte

Photo d'illustration

Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce (MoIT) a organisé, le 14 novembre, la cérémonie d'ouverture de la « Journée vietnamienne du shopping en ligne – Online Friday 2025 ».

Il ne s’agit pas seulement du plus grand événement d’achats en ligne de l’année, mais aussi d’une occasion de diffuser le message d’une consommation intelligente, responsable et durable, contribuant à promouvoir le développement vigoureux de l’économie numérique du Vietnam dans la nouvelle ère.

L’organisation de la Semaine du commerce électronique et de la Journée du shopping en ligne – Online Friday 2025 illustre la détermination du ministère à accompagner les plateformes numériques, les vendeurs et les consommateurs dans la construction d’un environnement de commerce électronique transparent, offrant une expérience positive aux utilisateurs.

L’un des points forts d’Online Friday 2025 est un Mega Livestream destiné à guider les consommateurs dans la distinction entre produits authentiques et contrefaits, ainsi que dans les pratiques d’achat en ligne en toute sécurité.

L’événement propose également de nombreuses incitations et promotions de la part des plateformes de commerce électronique, créant des opportunités pour les consommateurs de découvrir des produits vietnamiens réputés.

TikTok Shop et Deli – partenaires stratégiques du programme depuis trois années consécutives – continuent d’accompagner le ministère dans la promotion du développement du commerce électronique et dans la diffusion d’un mouvement d’achats en ligne sûrs, fiables et ludiques auprès des consommateurs dans tout le pays.

Par ailleurs, le programme de cette année reçoit une forte mobilisation des plateformes de commerce électronique et de l’ensemble de l’écosystème numérique, avec la participation de Shopee, Lazada, Sendo ainsi que d’unités de soutien en matière d’infrastructure et de technologie telles qu’AccessTrade, Grab et Viettel Post.

De nombreuses marques manufacturières et de consommation de renom participent également au programme. - VNA/VI