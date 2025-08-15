La Journée d’honneur de la langue vietnamienne 2025 s’achève à Hanoï

Le Comité d’État pour les Vietnamiens de l’étranger (ministère des Affaires étrangères) a organisé, le 14 août à Hanoï, la cérémonie de clôture de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne 2025, en liaison en ligne avec les représentations diplomatiques et les communautés vietnamiennes dans de nombreux pays.

Des enseignants, des représentants d’ambassades, d’associations et de communautés vietnamiennes ont partagé leurs expériences et formulé des propositions pour préserver et promouvoir le vietnamien à l’étranger. Ils ont souligné la nécessité de disposer de manuels, de méthodes et de supports pédagogiques adaptés afin de nourrir l’amour de la langue maternelle chez les jeunes générations.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a déclaré que le vietnamien constitue un lien solide unissant les millions de Vietnamiens à travers le monde. Elle a évoqué le projet national « La Journée d’honneur de la langue vietnamienne, phase 2023-2030 », qui vise à renforcer la fierté nationale, encourager l’apprentissage du vietnamien et diffuser les valeurs culturelles vietnamiennes.

En 2025, de nombreuses activités ont été menées au Vietnam et à l’étranger : concours « Ambassadeur de la langue vietnamienne » avec plus de 50 candidats venus de 15 pays et territoires, enrichissement des bibliothèques vietnamiennes à l’étranger avec plus de 5.500 ouvrages distribués depuis le début de l’année.

Les médias nationaux tels que l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), la Télévision du Vietnam (VTV) et la Voix du Vietnam (VOV) ont diffusé des centaines d’articles multilingues, reportages et émissions pédagogiques. Plusieurs ministères et institutions, dont l’Université des sciences sociales et humaines, ont également contribué par des programmes de formation et des actions culturelles.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a insisté sur la nécessité de diversifier les initiatives : cours en ligne interactifs, concours créatifs, activités culturelles associant langue vietnamienne, musique, cinéma ou sport. Elle a appelé à mobiliser associations, centres culturels et volontaires pour développer un réseau solide d’enseignants de vietnamien à l’étranger, tout en renforçant la coopération internationale et la participation active de la diaspora, notamment des jeunes, à la promotion de la langue sur les plateformes numériques.

Ces efforts visent à faire rayonner la langue vietnamienne et à consolider les liens culturels entre les Vietnamiens du monde entier et leur pays d’origine. – VNA/VI