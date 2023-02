La Journée des médecins vietnamiens célébrée au Soudan du Sud

Les casques bleus vietnamiens de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 ont célébré la Journée des médecins vietnamiens (27 février) au Soudan du Sud avec une série d'activités pratiques et significatives.

Photo : hôpital de campagne de niveau 2 n°4

A Bentiu, la mission vietnamienne de maintien de la paix a organisé une activité humanitaire de coordination civil-militaire pour venir en aide aux populations locales. La mission, dirigée par le major Le Viet Anh, directeur professionnel adjoint de l'hôpital de campagne de niveau 2 n°4, a fourni des soins médicaux gratuits aux patients de l'hôpital général de Bentiu et distribué des médicaments et des cadeaux aux populations locales. La Polyclinique de Bentiu a une infrastructure médiocre et est en pénurie de médicaments et d'équipements médicaux nécessaires.



Selon la femme lieutenant-colonel Do Thi Hang Nga, directrice militaire adjointe de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4, le directeur de l'hôpital général de Bentiu a remercié l'équipe vietnamienne et a espéré que la mission vietnamienne organise davantage de telles activités bénévoles dans un proche avenir.