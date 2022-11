La Journée de l’indépendance du Cambodge célébrée à Ho Chi Minh-Ville

Une rencontre s’est tenue mardi 15 novembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud) pour célébrer le 69e anniversaire de la Journée de l’indépendance du Cambodge (9 novembre 1953).

Organisé par l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, l’événement a reflété la solidarité et l’amitié entre les habitants de la ville et le peuple cambodgien.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité municipal chargé des affaires des Vietnamiens d'outre-mer Phung Cong Dung, également président de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la Journée de l'indépendance avait marqué une étape importante dans l'histoire de l'édification nationale et de la défense du peuple cambodgien. Sous le règne du roi Norodom Shihanouk et la direction dynamique du gouvernement du Royaume, le Cambodge a obtenu de nombreuses grandes réalisations dans maints domaines.

La vie des gens s'améliore constamment. Les relations extérieures sont élargies, la position et le prestige du Cambodge sont de plus en plus rehaussés sur la scène internationale, a-t-il dit.

Selon Phung Cong Dung, en 2022, les deux pays ont échangé de nombreuses délégations de haut niveau, célébré de grandes fêtes et mené avec succès des activités de coopération dans le commerce et l'investissement.

Au cours des huit premiers mois de 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 8 milliards de dollars, en hausse de 19 % en glissement annuel. Le Vietnam compte actuellement 188 projets opérationnels sur le sol cambodgien, d'un capital enregistré total de 2,8 milliards de dollars, se classant au premier rang de l'ASEAN et parmi les cinq plus grands investisseurs dans le Royaume.

Le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Sok Dareth, s'est engagé à continuer de promouvoir et cultiver l'amitié et la solidarité, à renforcer fortement les relations de coopération intégrale entre le Cambodge et le Vietnam, entre Ho Chi Minh-Ville et Phnom Penh en particulier, contribuant au développement fort, prospère et durable des relations entre les deux pays. -VNA/VI