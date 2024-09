La Journée de la langue vietnamienne diffuse les valeurs culturelles traditionnelles

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, à l’Opéra de Hanoi, le 8 septembre. Photo: VNA

Le ministère des Affaires étrangères, le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (SCOV), la Télévision du Vietnam et les organes concernés ont organisé dimanche 8 septembre à l’Opéra de Hanoi un programme artistique célébrant la Journée de la langue vietnamienne.



S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, a souligné le projet de Journée de la langue vietnamienne (8 septembre) dans la diaspora vietnamienne durant la période 2023-2030 visant à encourager les Vietnamiens résidant à l’étranger, en particulier les jeunes, à utiliser et à préserver leur langue d’origine.



Le président Hô Chi Minh avait dit que "la langue vietnamienne est l’âme de la nation", que "la langue est un bien générationnel extrêmement ancien et extrêmement précieux de notre nation. Nous devons le préserver, le chérir et le diffuser", a-t-il rappelé.

Ces deux dernières années, les activités de mise en œuvre du projet de Journée de la langue vietnamienne (8 septembre) dans la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger durant la période 2023-2030 ont reçu l’attention et l’écho du système politique, de la population et des compatriotes vietnamiens à l’étranger.



Des programmes et des activités diverses en forme, riches en contenu et innovants dans leur méthode de mise en œuvre, dont la formation de professeurs de vietnamien, la création de bibliothèques d’ouvrages en vietnamien et la fourniture de livres et le développement de sites d’enseignement du vietnamien, ont créé un environnement d’échange et d’instruction de la langue vietnamienne pour les générations de Vietnamiens à l’étranger, en particulier pour la jeune génération.

Les activités de mise en œuvre de la Journée de la langue vietnamienne sont vraiment devenues des activités de la communauté, par la communauté et pour la communauté. Nul autre que nos compatriotes à l’étranger sont les messagers de la culture et de la langue vietnamiennes, a souligné le vice-ministre Dô Hung Viêt.

Leurs efforts cultivent et diffusent l’amour de la langue vietnamienne non seulement au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, mais aussi auprès de la population locale et des amis du monde entier, contribuant ainsi à affirmer les valeurs culturelles vietnamiennes sur la scène internationale, a-t-il ajouté.

Le responsable a souhaité que les Vietnamiens résidant à l’étranger s’intéressent comme toujours à l’enseignement et à l’apprentissage du vietnamien à leurs descendants ainsi qu’à la préservation et à la diffusion des traditions culturelles vietnamiennes ; et que les ministères, les secteurs, les collectivités continuent à soutenir le projet de Journée de la langue vietnamienne.

Lors du programme, le vice-président du SCOV Nguyên Manh Dông a remis des Insignes de souvenirs aux lauréats du concours de recherche des messagers de la langue vietnamienne à l’étranger en 2024 que sont le Nguyên Thê Duong (Australie), Trân Hanh My (Japon), Lanny Phetnion (Laos), Thủy Lê Scherello (Allemagne) et Nguyên Thi Thu Loan (Algérie). – VNA/VI