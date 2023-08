La Journée de la défense de la sécurité nationale populaire célébrée à Dak Lak

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a exhorté lundi 14 août à la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, à faire de la Journée de la défense de la sécurité nationale populaire une grande fête du peuple entier.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang lors de la Journée de la défense de la sécurité nationale populaire 2023, dans le quartier de An Lac, chef-lieu de Buôn Hô. Photo: VNA

S’exprimant lors de la Journée de la défense de la sécurité nationale populaire 2023 tenue dans le quartier de An Lac, chef-lieu de Buôn Hô, le dirigeant a demandé d’organiser annuellement et d’orienter cet événement vers la base en attirant la participation nombreuse des habitants.

Dans les temps à venir, Dak Lak devra continuer à appliquer de manière sérieure, opportune et efficace les instructions de l’autorité centrale sur la construction du mouvement "Tout le peuple défend la sécurité nationale", le rendant de plus en plus substantiel et efficace et générant un effet d’entraînement, a-t-il déclaré.

La province est appelée à renforcer la sensibilisation de la population et la divulgation des politiques du Parti, des lois de l’Etat, les exigences et tâches de défense de la sécurité nationale, de l’ordre et de la paix sociaux dans la nouvelle situation, a-t-il indiqué.

Chaque cadre et chaque membre du Parti doivent être exemplaires dans la construction du mouvement "Tout le peuple défend la sécurité nationale", a ajouté le dirigeant.

Le quartier de An Lac a une superficie de 586 ha, une population de 11.805 habitants dont 18,5% issus d’ethnies minoritaires, et compte cinq religions, à savoir le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme, la caodaisme et la secte bouddhiste de Hoa Hao.