Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

LA JEUNESSE AVEC L’AVENIR DU PAYS

To Lam

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Hanoï (VNA) - Le 26 mars de cette année, l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh célèbre ses 95 ans de construction, de maturité et de contribution. En regardant ce parcours glorieux, nous sommes d’autant plus fiers de la tradition des générations de jeunes Vietnamiens. À travers les périodes de lutte pour l’indépendance nationale, de défense de la Patrie, de construction et de développement du pays, la jeunesse a toujours été une force d’avant-garde, en première ligne, ne craignant ni les difficultés ni les épreuves, prête à s’engager pour la cause révolutionnaire. Sous le drapeau glorieux du Parti, guidée par le Président Ho Chi Minh bien-aimé et par les générations révolutionnaires, la jeunesse de notre pays a écrit de nombreuses belles pages d’histoire avec de nobles idéaux, un esprit patriotique et une aspiration à contribuer.

Dans toutes les étapes de la révolution, la jeunesse a toujours été une force pionnière, jouant un rôle de noyau. Dès les années de préparation à la fondation du Parti, la jeunesse vietnamienne a occupé une place particulièrement importante. À travers la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam et les organisations précurseures, de nombreux jeunes patriotes ont très tôt assimilé la théorie révolutionnaire, diffusé le marxisme-léninisme, posé les bases organisationnelles, formé les structures et préparé les cadres, créant ainsi le fondement politique et idéologique pour la naissance du Parti communiste du Vietnam. Les camarades, les dirigeants vétérans du Parti ont tous assumé des responsabilités importantes dès leur jeunesse. Au cours des guerres de résistance, la jeunesse a été cette génération prête à « se sacrifier pour que la Patrie vive », présente sur les lignes de front, dans les zones de feu, à l’arrière stratégique, sur les chantiers et dans des mouvements dynamiques tels que « Trois disponibilités », « Trois responsabilités », « Cinq volontariats ». En particulier, les forces de jeunesse volontaire sont devenues un symbole éclatant de l’héroïsme révolutionnaire, contribuant de manière extrêmement importante à la victoire de la cause de libération nationale. Lorsque le pays est entré dans la période du Renouveau, la jeunesse a continué d’être une force capable de s’approprier rapidement les nouveautés, osant penser et agir, étant à l’avant-garde dans les études, la recherche scientifique, le travail productif, les affaires et l’intégration internationale.

Remise de certificats de mérite à des cadres de l’Union de la jeunesse exemplaires de la capitale. Photo : VNA

Actuellement, nous vivons à une époque où la puissance nationale est de plus en plus mesurée par la capacité d’innovation, le niveau scientifique et technologique, la qualité des ressources humaines et la capacité d’adaptation face aux grandes évolutions du monde. La compétitivité entre les économies ne repose plus principalement sur les ressources ou les capitaux, mais dépend de plus en plus des connaissances, des technologies, des modèles de gouvernance et de la création de nouvelles valeurs ajoutées. Dans un contexte mondial marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, l’exigence de construire une économie indépendante et autonome, et de renforcer la capacité d’autonomie stratégique du pays, devient plus urgente que jamais. Ainsi, l’innovation ne doit plus être l’affaire de quelques secteurs ou de certaines entreprises, mais doit devenir un esprit de développement commun à l’ensemble du pays, à chaque niveau, chaque secteur, chaque localité, chaque organisme, unité et à chaque citoyen, en particulier la jeune génération. Consciente de cela, notre Parti a adopté la Résolution n°57 sur les percées dans le développement de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, en la considérant comme un moteur essentiel pour un développement rapide et durable du pays, pour renforcer la compétitivité de l’économie, ainsi que pour le potentiel et la capacité d’autonomie stratégique nationale dans la nouvelle ère.

Nous nous réjouissons de constater qu’un nombre croissant de jeunes Vietnamiens affirment leur intelligence et leur courage dans de nombreux domaines : de la science, des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie, de l’automatisation, à l’entrepreneuriat innovant, à l’agriculture de haute technologie, à l’économie numérique, à l’éducation, à la santé, à l’environnement et à la culture. Dans de nombreuses localités, malgré des conditions encore difficiles, de nombreux membres de l’Union et jeunes persévèrent dans la recherche d’initiatives dans le travail, dans la transformation numérique, dans le service à la communauté, dans la construction de la Nouvelle Ruralité, de villes civilisées, ainsi que dans la préservation et la valorisation des valeurs culturelles nationales. Cela montre que l’innovation n’est pas quelque chose de lointain. Elle peut commencer dans un laboratoire moderne, mais aussi à partir d’une petite idée visant à résoudre des problèmes concrets des citoyens, des entreprises, des localités et du pays.

En 2024, Tran Dinh Truong, du quartier de My Hao (Hung Yen), a investi près de 7 milliards de dôngs pour ouvrir un atelier de confection, qui emploie aujourd’hui de manière stable environ 150 travailleurs. Photo : VNA

L’innovation ne se limite pas aux hautes technologies ni aux projets attirant des capitaux importants. Avant tout, c’est la capacité de percevoir ce qui n’est pas encore satisfaisant afin de trouver des moyens de faire mieux ; c’est oser poser des questions, oser expérimenter, oser changer dans l’intérêt commun ; c’est transformer les idées en solutions, les connaissances en productivité, les initiatives en valeur. Un jeune qui réussit à développer une nouvelle technologie, c’est de l’innovation ; un ingénieur qui améliore une chaîne de production pour économiser des matières premières et accroître la productivité, c’est de l’innovation ; un médecin, un enseignant ou un jeune cadre qui applique la technologie pour mieux servir la population, c’est aussi de l’innovation. Là où existent l’aspiration à s’élever et l’esprit de mieux faire pour la communauté, là se trouve l’innovation.

Ainsi, l’œuvre d’innovation de la jeunesse ne se limite pas à quelques domaines « à la mode », mais englobe de nombreux aspects de la vie nationale. Dans les études, les jeunes doivent développer l’esprit critique, la pensée systémique, la capacité d’apprentissage tout au long de la vie, maîtriser les langues étrangères, les compétences numériques et les méthodes de recherche scientifique. Dans le travail, il faut valoriser la discipline, respecter les processus, mais ne pas accepter la routine, ne pas se satisfaire de ce qui existe déjà. Dans la production et les affaires, il est nécessaire d’oser appliquer les technologies, d’améliorer la qualité de la gouvernance, d’accroître la productivité et de construire la marque vietnamienne par la qualité et l’innovation. Dans le secteur public, les jeunes doivent contribuer à bâtir une administration moderne, transparente, efficiente et efficace. Dans les domaines de la culture, de la société, de l’environnement, de la défense et de la sécurité, les jeunes doivent également prendre l’initiative d’introduire de nouvelles solutions dans la pratique, préserver l’identité nationale et protéger la Patrie aussi bien dans l’espace réel que dans l’espace numérique.

Cependant, une créativité authentique ne peut être dissociée de l’idéal de vie, de l’éthique et de la responsabilité civique. Les jeunes doivent oser penser, oser agir, oser expérimenter le nouveau ; mais cela ne signifie pas agir de manière arbitraire, précipitée, ni courir après les tendances ou une célébrité éphémère. L’innovation doit être liée au service de la Patrie, au service du peuple, au respect de la loi, ainsi qu’au respect de l’éthique, de la culture, des intérêts de la communauté et de ceux de la nation. Une initiative n’a véritablement de valeur que lorsqu’elle améliore la vie, rend la société plus civilisée, permet de mieux servir les personnes et renforce le pays, le rendant plus indépendant et autonome. Plus la jeunesse maîtrise la technologie et accède rapidement aux nouveautés, plus elle doit maintenir fermement ses idéaux, sa solidité politique, sa responsabilité sociale et son patriotisme. C’est ce qui garantit que l’innovation s’oriente correctement et se développe de manière saine et durable.

Je souhaite que la jeunesse vietnamienne d’aujourd’hui garde toujours à l’esprit que le patriotisme, à l’ère nouvelle, ne se manifeste pas seulement par des émotions, mais doit s’exprimer par le savoir, la capacité d’agir, l’esprit de conquête de nouveaux sommets scientifiques et technologiques, ainsi que par la volonté de maîtriser l’avenir du pays. Le succès commence par un esprit d’apprentissage constant, d’amélioration continue et par l’exigence de se fixer sans cesse des objectifs plus élevés. Il n’y a pas de réussite durable sans travail rigoureux ; pas de grandes réalisations sans accumulation persévérante ; pas de véritables accomplissements si l’on ne compte que sur la chance ou une inspiration passagère. Le chemin vers le succès exige à la fois du talent et de la discipline, de l’enthousiasme et de la profondeur, de grandes ambitions et de l’humilité, ainsi qu’un esprit d’ouverture.

Des jeunes de Da Nang remettent des portraits de martyrs restaurés à leurs proches. Photo : VNA

La Patrie attend de la jeunesse un engagement en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie. Dans un monde en mutation rapide, les connaissances d’aujourd’hui peuvent vite devenir obsolètes si l’on s’arrête. Ainsi, apprendre ne doit pas se limiter à l’école ou aux premières années de la vie, mais devenir une qualité permanente. Les jeunes Vietnamiens doivent prendre l’initiative de mettre à jour leurs connaissances, de renforcer leurs compétences numériques, leur maîtrise des technologies, des langues étrangères, leur capacité de coopération internationale et d’adaptation à des environnements multidisciplinaires et multiculturels. Mais apprendre ne sert pas seulement à trouver un emploi ou à progresser dans sa carrière ; c’est aussi élargir sa vision, accroître sa capacité de contribution, afin que, lorsque le pays en a besoin, chaque jeune soit suffisamment qualifié et solide pour assumer des missions plus difficiles et plus importantes. Une nation forte en innovation doit avant tout être une nation où les jeunes ont soif d’apprendre et disposent d’un environnement favorable pour transformer le savoir en action. Mais apprendre ne sert pas seulement à trouver un emploi ou à progresser dans sa carrière ; c’est aussi élargir ses horizons et renforcer sa capacité de contribution, afin que chaque jeune puisse, lorsque le pays en a besoin, assumer des missions plus exigeantes. Une nation forte en innovation est avant tout une nation où la jeunesse a soif d’apprendre et bénéficie d’un environnement favorable pour transformer le savoir en action.

La jeunesse doit également nourrir un esprit fort d’entrepreneuriat et d’insertion professionnelle, mais un entrepreneuriat fondé sur l’intelligence, l’éthique des affaires et l’aspiration à créer de nouvelles valeurs pour la société. Entreprendre ne vise pas seulement la réussite individuelle, mais aussi la résolution des problèmes de la communauté, la création d’emplois et le renforcement de l’autonomie de l’économie. Je souhaite que les jeunes entrepreneurs vietnamiens ne rêvent pas seulement de bâtir de grandes entreprises, mais aussi des entreprises responsables ; qu’ils ne recherchent pas uniquement le profit, mais s’orientent vers des valeurs durables ; qu’ils ne se contentent pas de rivaliser par les bas coûts, mais par la technologie, la qualité, la gouvernance et la crédibilité. Le pays a un besoin pressant de jeunes scientifiques prêts à investir de nouveaux domaines, de jeunes ingénieurs capables de maîtriser les technologies clés, de jeunes agriculteurs pratiquant une agriculture intelligente, de jeunes fonctionnaires menant des réformes vigoureuses des procédures administratives, de jeunes artistes créant des œuvres de valeur, et de jeunes soldats maîtrisant les technologies modernes, contribuant ainsi à la défense solide de la Patrie.

En somme, la jeunesse d’aujourd’hui peut se doter de la devise d’action suivante : "Résilience et autonomie – Esprit pionnier et créativité – Aspiration à contribuer – Maîtrise de l’avenir".

Pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas de faire reposer les attentes sur la seule jeunesse ; l’ensemble du système politique et de la société doit agir de concert. L’État doit poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel, lever les obstacles et instaurer un environnement juridique transparent et propice à l’innovation, encourager l’expérimentation et protéger celles et ceux qui osent penser, agir et innover dans l’intérêt général. Les établissements d’enseignement doivent réformer en profondeur leurs méthodes d’enseignement et d’apprentissage, en mettant l’accent sur le développement de l’esprit critique, des capacités de résolution de problèmes, ainsi que des compétences de coopération et de mise en pratique. Les instituts de recherche, les universités et les entreprises doivent renforcer leurs liens afin de constituer des chaînes de valeur continues, de la recherche à l’application, de l’idée au produit, du laboratoire au marché. Les instituts de recherche, les universités et les entreprises doivent renforcer leurs liens afin de constituer une chaîne intégrée, allant de la recherche à l’application, de l’idée au produit, du laboratoire au marché. Lorsque le cadre institutionnel est ouvert, l’environnement est favorable et la confiance sociale consolidée, la créativité de la jeunesse pourra être pleinement stimulée et déployée avec vigueur.

L’Organisation de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh doit poursuivre le renouvellement de ses contenus et de ses modes d’action, afin d’être réellement un compagnon de la jeunesse et une maison commune pour rassembler, encourager, détecter, former et accompagner les jeunes talents. Les mouvements de jeunesse doivent devenir un environnement permettant aux jeunes générations de mûrir en termes d’idéaux, d’éthique, de compétences et de sens des responsabilités. Ils doivent également servir à identifier de nouveaux facteurs, des modèles pertinents, des pratiques efficaces et des exemples remarquables. Lorsqu’elle est bien organisée et orientée de manière adéquate, la jeunesse peut pleinement apporter des contributions concrètes au pays et à la communauté.

J’invite les comités du Parti, les autorités, le Front de la Patrie, les organisations sociopolitiques, la communauté des entreprises, les intellectuels, les artistes, les enseignants, les scientifiques ainsi que l’ensemble de la population à accorder une attention accrue à la maturation des jeunes générations. Il convient d’écouter la voix de la jeunesse, de respecter les idées justes et de l’accompagner dans ses parcours d’études, de recherche scientifique, d’entrepreneuriat et de construction de carrière. Un pays qui aspire à un développement rapide et durable ne peut se passer de la confiance accordée à sa jeunesse. Mais cette confiance ne doit pas se limiter aux discours : elle doit se traduire par des mécanismes, des politiques, des ressources et un environnement favorable, ainsi que par l’exemplarité, l’accompagnement et la transmission des responsabilités par les générations précédentes.

À l’occasion du 95e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, nous pouvons espérer que la jeunesse vietnamienne d’aujourd’hui continuera de valoriser ses traditions glorieuses, de nourrir son aspiration à contribuer, d’enrichir ses connaissances, de forger sa résilience, de cultiver son éthique, de renforcer sa capacité d’innovation, de maîtriser les sciences, les technologies et la transformation numérique, et d’oser s’engager dans des domaines nouveaux, des tâches difficiles ou inédites. Forts de cette conviction, nous sommes fondés à espérer que la jeune génération vietnamienne poursuivra l’écriture des pages glorieuses de l’histoire nationale dans le langage de notre époque : celui du savoir, de la créativité, du sens des responsabilités et d’une aspiration constante à s’élever./. -VNA/VI