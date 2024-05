La haute saison touristique estivale démarre bien au Vietnam

Des enfants font du kayak sur le lac Ta Lai, commune de Ta Lai, district de Tan Phu. Photo: VNA

Entre janvier et mai, le Vietnam a accueilli près de 7,6 millions de touristes internationaux, en hausse de 64,9% sur un an et de 3,9% par rapport à la même période de 2019 avant la pandémie de Covid-19.

Le nombre de touristes nationaux est estimé à 52,5 millions. Ainsi, les revenus totaux du tourisme ont été estimés à 352.200 milliards de dongs.

La haute saison estivale bat son plein. Dans plusieurs localités, notamment les hauts lieux touristiques, une série d'événements sera organisée pour attirer les touristes tels que le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville, le Festival du tourisme maritime de Nha Trang, le Festival de Huê, le Festival pour la paix, etc.

En outre, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) ne cesse de promouvoir des destinations, des produits touristiques et des événements exceptionnels du Vietnam.

Notamment, l'ANTV renforce la promotion touristique sur les plateformes de réseaux sociaux, afin d'apporter à la communauté et aux touristes internationaux une vision fraîche, conviviale et plus attractive sur le Vietnam.

À l'heure actuelle, la République de Corée reste toujours le plus grand marché de touristes étrangers du Vietnam, avec 1,9 million de visiteurs (représentant 25,7 % du nombre total des arrivées internationales), suivie par la Chine avec 21,2%.

La presse internationale a également fait l'éloge de nombreuses destinations et plats délicieux vietnamiens.

Le célèbre magazine de voyage américain Travel & Leisure a nommé Nha Trang dans la liste des huit "meilleures destinations balnéaires du monde pour prendre sa retraite" et l'île de Phu Quoc, dans la province de Kien Giang, parmi les 10 destinations tropicales les plus abordables au monde. La ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), a été nommée l'une des treize meilleures destinations de voyage en juillet au monde par le magazine britanique Time Out. -VNA/VI