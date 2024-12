La guitare fait son premier festival international à Dà Nang

Après les concerts de guitare annuels organisés à Dà Nang pendant de nombreuses années, la musique de guitare reviendra avec un nouveau look et une nouvelle dimension - le Festival international de guitare de Dà Nang, les 27 et 28 décembre dans la plus grande ville du Centre.

Parmi les artistes étrangers qui se produiront lors de l'événement figurent Campbell Diamond d’Autriche et Padet Netpakdee de Thaïlande. Ils seront rejoints par des guitaristes locaux, dont l’artiste vietnamo-australien Lê Hoàng Minh, le duo sĩ Phan Xuân Trí et Nguyễn Ngọc San, et Dream Oasis Guitar Ensemble, pour présenter au public certaines des pièces les plus célèbres du monde.

Selon les organisateurs, le Département de la culture et des sports de Dà Nang, le festival vise à contribuer à faire découvrir la culture, l’art et le peuple vietnamiens aux amis étrangers, ainsi qu’à attirer l’attention de la communauté musicale internationale sur le Vietnam. En outre, il contribuera à inspirer et à motiver les étudiants et les amateurs de guitare en général.

Le Festival international de guitare de Dà Nang 2024 aura lieu les 27 et 28 décembre. Photo: VNA



L’événement comprendra deux concerts principaux, proposant un répertoire musical riche et diversifié, couvrant différentes périodes musicales, allant de la musique baroque, de la musique romantique, de la musique néoclassique à de la musique moderne en passant par la musique latino-américaine.

Au menu figurent également un concours de guitare et des master classes données par des guitaristes expérimentés pour le plus grand plaisir du public.

Dà Nang accueille un concert international de guitare annuel depuis 2012, et cette année marque la première fois que la ville organise un festival international de guitare.

Le festival international de guitare ne vend pas de billets mais émettra un nombre limité de 200 invitations pour chaque concert afin de maintenir la plus haute qualité de performance et de mieux servir les amateurs de guitare classique ainsi que les sponsors. – VNA/VI