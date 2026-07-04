La Grèce veut renforcer sa coopération en matière de main-d'œuvre avec le Vietnam

L'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Hươnge (2e à gauche), des ambassadeurs des pays de l'ASEAN accrédités en Grèce et le ministre grec de la Migration et de l'Asile, Athanasios Plevris. Photo : VNA

Le 2 juillet, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Hương, accompagnée des ambassadeurs des pays de l'ASEAN accrédités en Grèce, a rencontré le ministre grec de la Migration et de l'Asile, Athanasios Plevris, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération en matière de main-d'œuvre entre la Grèce et les pays de l'ASEAN disposant d'une représentation diplomatique à Athènes.Le ministre Athanasios Plevris a indiqué que, pour répondre aux besoins du marché du travail et soutenir le développement économique du pays, la Grèce souhaitait intensifier sa coopération avec les pays de l'ASEAN.Il a souligné que la conclusion rapide d'accords de coopération dans le domaine du travail permettrait de mieux protéger les droits des travailleurs comme des employeurs, tout en contribuant à la maîtrise des flux migratoires, une priorité du gouvernement grec et de l'Union européenne, alors que le nouveau Pacte européen sur la migration et l'asile est entré en vigueur en juin.Prenant la parole lors de la rencontre, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a rappelé qu'à la suite de sa rencontre avec le ministre grec en mars dernier, l'ambassade du Vietnam avait échangé avec les autorités compétentes au Vietnam sur les attentes de la Grèce en matière de coopération dans le domaine du travail. Elle a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leurs discussions afin de parvenir rapidement à la signature d'un accord bilatéral facilitant l'envoi de travailleurs vietnamiens en Grèce.Le ministre Athanasios Plevris a approuvé cette proposition et a chargé les services compétents de poursuivre leur coordination étroite avec le Vietnam ainsi qu'avec les autres pays de l'ASEAN en vue d'accélérer la conclusion des accords de coopération en matière de main-d'œuvre.Selon les statistiques du ministère grec de la Migration et de l'Asile, environ 1.700 travailleurs vietnamiens titulaires d'un permis de séjour vivent actuellement en Grèce. - VNA/VI