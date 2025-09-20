La gouverneure générale d’Australie salue le développement positif des relations avec le Vietnam

Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la mobilisation de masse et de l’éducation du Parti, et la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn. Photo: VNA

Poursuivant sa visite en Australie, Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la mobilisation de masse et de l'éducation du Parti, a eu le 19 septembre à Canberra des rencontres avec la gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr, ainsi que des représentants du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce et de l'Université nationale australienne (ANU).

Mme Sam Mostyn a salué la visite de la délégation vietnamienne et rappelé avec satisfaction sa récente visite au Vietnam en tant que gouverneure générale d’Australie. Elle a souligné que les visites mutuelles illustrent la profondeur des relations et l’amitié entre les peuples des deux pays.

Les responsables australiens ont hautement apprécié la dynamique positive des relations bilatérales, notamment dans le commerce, le tourisme et l’éducation, tout en soulignant les contributions importantes de la communauté vietnamienne en Australie. Ils ont réaffirmé l’engagement de leur pays à accompagner le Vietnam dans son processus de développement.

Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la mobilisation de masse et de l’éducation du Parti, et le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr. Photo: VNA

Le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr, a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec Hanoï et d'autres localités vietnamiennes, notamment dans les secteurs de l’éducation, du commerce, du tourisme et de la planification urbaine, à l’occasion de sa visite prévue au Vietnam en 2026.

L’Université nationale australienne a exprimé sa volonté de soutenir le Vietnam dans le développement des sciences, de l’innovation et de la formation des ressources humaines, notamment par l’octroi de bourses aux étudiants vietnamiens.

Nguyen Trong Nghia a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens et réaffirmé l’importance que le Vietnam attache au partenariat stratégique global avec l’Australie. Il a appelé à accélérer la mise en œuvre du plan d’action 2024-2027 et à approfondir la coopération dans les domaines clés tels que la sécurité, la défense, le commerce, l’éducation et la science, au bénéfice mutuel des deux peuples et pour la paix et la prospérité régionales.-VNA/VI