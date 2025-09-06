Nouvelles La Gouverneure générale d’Australie effectuera une visite d’État au Vietnam 06/09/2025 Sur invitation du président Luong Cuong, et de son épouse, la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre 2025. La Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux. Photo: VNA Sur invitation du président Luong Cuong, et de son épouse, la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre 2025. -VNA/VI