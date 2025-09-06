Báo Ảnh Việt Nam

La Gouverneure générale d’Australie effectuera une visite d’État au Vietnam

Sur invitation du président Luong Cuong, et de son épouse, la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre 2025.
  La Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux. Photo: VNA  
Sur invitation du président Luong Cuong, et de son épouse, la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre 2025. -VNA/VI

