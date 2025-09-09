La gouverneure générale d'Australie entame sa visite d'État au Vietnam

La gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, et son épouse sont arrivées à Hanoï le soir du 9 septembre, entamant leur visite d'État de quatre jours au Vietnam. Photo : VNA

La gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, et son épouse sont arrivées à Hanoï le soir du 9 septembre, entamant leur visite d'État de quatre jours au Vietnam à l'invitation du président Luong Cuong et de son épouse.



La gouverneure générale d'Australie et son épouse ont été accueillies à l'aéroport international de Noi Bai par le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Manh Hung, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, et l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Hung Tam.

La gouverneure générale d'Australie et son épouse ont été accueillies à l'aéroport international de Noi Bai par le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Manh Hung, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, et l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Hung Tam. Photo : VNA





L'ambassadeur Nguyen Hung Tam a qualifié cette visite d'étape importante, affirmant la détermination des deux pays à renforcer leur amitié et leur coopération dans tous les domaines, notamment politiques, plus d'un an et demi après l'établissement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Australie.



Pour l'Australie, a-t-il souligné, cette visite reflète une politique constante d'importance et de priorité accordée aux relations avec l'Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam.



Pour le Vietnam, l'accueil de la gouverneure générale témoigne de la volonté du pays de promouvoir ses relations avec les pays du Pacifique Sud, notamment l'Australie – premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et aujourd'hui partenaire efficace et positif, a-t-il déclaré.



Cette visite contribuera à consolider la confiance stratégique entre le Vietnam et l'Australie, à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région, et à approfondir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples, a affirmé le diplomate. - VNA

