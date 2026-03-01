La gouvernance administrative publique, clé du développement national, selon le Premier ministre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 28 février à Hanoï, les dirigeants de l’Académie d’administration publique et de gouvernance (APAG). Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 28 février à Hanoï, les dirigeants de l’Académie d’administration publique et de gouvernance (APAG). À cette occasion, il a souligné que la gouvernance administrative publique constituait un pilier fondamental du développement national.

Pham Minh Chinh a rappelé que la gouvernance administrative publique joue un rôle central dans l’organisation de l’exercice du pouvoir d’État et dans la transformation des orientations du Parti ainsi que des politiques et lois de l’État en résultats concrets en matière de développement. Il a distingué la « gestion », axée sur l’exécution, la coordination des ressources et la supervision des activités, de la « gouvernance », qui relève de la définition de la vision, de la stratégie et des mécanismes opérationnels au service d’un développement durable. À l’échelle nationale, la gouvernance représente un stade supérieur de la gestion de l’État, requérant des capacités d’exécution plus globales et plus avancées.



Au Vietnam, le concept de « gouvernance nationale » a été introduit pour la première fois dans les documents du 13ᵉ Congrès national du Parti. Il y est mis en avant conformément au principe : « Le Parti dirige, l’État gère et le peuple est souverain ». Dans cette architecture, la gouvernance administrative publique occupe une position centrale, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a décrit la capacité de gouvernance nationale comme un « atout stratégique » et un élément fondamental de puissance douce, déterminant le potentiel de percée d'un pays, son autonomie stratégique et son niveau de développement. Le principal écart entre les politiques et les résultats concrets, a-t-il noté, réside dans les capacités de gouvernance et de mise en œuvre.

Il a mis en lumière les changements mondiaux rapides, complexes et imprévisibles, ainsi que les transitions nationales majeures, notamment les transformations numériques, écologiques, énergétiques et structurelles, et l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Le Vietnam rationalise également son système administratif, passant de quatre à trois niveaux, tout en renforçant la qualité de son personnel de terrain.

Pham Minh Chinh a rappelé que le 14ᵉ Congrès national du Parti continue de privilégier la construction d’un système de gouvernance moderne, efficient et efficace, centré sur les citoyens et les entreprises, et fondé sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition écologique. Parallèlement, le Politburo a adopté neuf résolutions thématiques portant sur des domaines clés, afin d’établir un cadre global pour la gouvernance nationale dans la nouvelle ère, en mettant l’accent sur le développement des compétences du personnel et l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance.

Face à ces nouvelles exigences, le Premier ministre a demandé à l’APAG de jouer un rôle moteur dans plusieurs domaines stratégiques : mise en œuvre des résolutions du Parti, élaboration d’un plan visant à faire de l’Académie une université nationale de référence en administration et gouvernance publiques, innovation des méthodes de formation fondées sur des normes de compétences et des résultats mesurables, renforcement de l’évaluation indépendante, élargissement de la coopération nationale et internationale, et consolidation de son autonomie.

L’APAG est également appelée à intensifier ses activités de recherche et de conseil en politiques publiques, à promouvoir le principe de « l’apprenant au centre », à former un corps professoral capable de contribuer à l’élaboration des politiques publiques et à développer un modèle d’académie numérique, verte et intelligente.

Il a également demandé aux ministères concernés et à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh de créer des mécanismes favorables, de garantir une plus grande autonomie et de fournir des ressources adéquates pour soutenir le développement de l'APAG. Selon son directeur, le prof.-docteur Nguyen Ba Chien, l’Académie assure des formations de premier et de deuxième cycles, mène des activités de recherche, de coopération internationale et fournit des services publics dans les domaines de l’administration, de la gestion de l’État et de la gouvernance, sous l’égide de l’Académie nationale des sciences politiques Hô Chi Minh.

Depuis sa fusion avec cette dernière, l’Académie a consolidé son organisation sans interruption de ses activités. Elle compte aujourd’hui cinq unités fonctionnelles, sept facultés, deux centres, une revue scientifique et trois campus régionaux situés à Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Dak Lak, et emploie 649 personnes.

Grâce à son réseau national, l’APAG veille à une adéquation étroite entre la formation et les besoins pratiques de la gouvernance. Au cours de l’année écoulée, elle a poursuivi ses programmes académiques tout en renforçant les capacités des fonctionnaires, notamment dans le contexte de la transition vers un modèle de gouvernement local à deux niveaux.

L’Académie a également proposé de standardiser la formation des fonctionnaires sur la base de référentiels de compétences, de mieux articuler la formation avec l’évaluation du personnel, et d’élargir son rôle en matière de conseil en politiques publiques et d’évaluation d’impact.- VNA/VI