La gestion macroéconomique doit joindre la parole à l’acte, dit le PM

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) préside la deuxième réunion du Comité directeur gouvernemental pour la gestion et l’administration macroéconomiques, à Hanoi, le 26 janvier. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi 26 janvier la deuxième réunion du Comité directeur gouvernemental pour la gestion et l’administration macroéconomiques dont il est à la tête, soulignang la nécessité de respecter le principe de la cohérence entre les paroles et les actes et de veiller à ce que la population bénéficie pleinement des fruits du développement.

Le chef du gouvernement a souligné qu’à la fin du mandat 2021-2025, le Vietnam avait réalisé d’importants progrès socio-économiques, jetant ainsi les bases d’une croissance rapide et durable pour la prochaine phase, grâce notamment à une gestion macroéconomique flexible et efficace.

Mettant en lumière les principaux enseignements tirés, le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté que l’évolution de la situation mondiale en 2026 resterait imprévisible et complexe.

Sur le plan national, les priorités sont le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, la recherche d’une croissance à deux chiffres, la garantie de l’équilibre des principaux indicateurs budgétaires, la maîtrise des déficits budgétaires et de la dette publique, la protection de la sécurité sociale et l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, conformément aux objectifs fixés par le Comité central du Parti et l’Assemblée nationale.

Il a enjoint aux ministères et aux secteurs, en fonction de leurs fonctions, missions et compétences respectives, de mettre immédiatement en œuvre les résolutions du 14e Congrès national du Parti, du Congrès du Comité du Parti du gouvernement et des congrès des comités du Parti pour le mandat 2026-2030.

Le chef du gouvernement a appelé à des réponses proactives, flexibles et efficaces, fondées sur une compréhension claire de l’évolution de la situation.

Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre d’une politique budgétaire élargie mais ciblée, assortie de mesures fiscales et de taxes appropriées pour soutenir le développement, notamment l’objectif de croissance à deux chiffres, ainsi que de mesures visant à accroître les recettes, à réduire les dépenses et à prioriser les investissements dans la défense, la sécurité, les moteurs de croissance et la protection sociale.

La politique monétaire doit être gérée de manière proactive, flexible, opportune et efficace, avec une coordination étroite entre les politiques budgétaire et monétaire afin qu’elles se renforcent mutuellement.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la discipline budgétaire, de garantir un recouvrement précis et ponctuel des recettes, d’élargir l’assiette fiscale et de lutter contre les pertes de recettes, notamment dans le commerce électronique et les services, tout en poursuivant les réductions et les prolongations d’impôts et de taxes pour soutenir les particuliers et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Les marges de manœuvre disponibles en matière de dette publique et de dépenses excessives doivent être utilisées avec prudence afin de mobiliser des ressources pour investir dans les projets et les domaines prioritaires nationaux, tels que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité de développer des marchés boursier et obligataire stables et sains, de gérer les taux d’intérêt et de change en fonction de la conjoncture macroéconomique, de stabiliser le dông vietnamien, de renouveler en permanence les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir activement de nouveaux.

Il a par ailleurs souligné l’importance de promouvoir les décaissements d’investissements publics, d’attirer des IDE de qualité, d’accélérer la transition écologique, de garantir la sécurité alimentaire, de stabiliser les marchés et les prix et d’intensifier la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon, afin de créer une forte dynamique de croissance en 2026 et sur l’ensemble de la période 2026-2030.

Le comité a noté qu’en 2025, l’environnement mondial restait très incertain en raison des tensions géopolitiques et des politiques tarifaires, tandis qu’au niveau national, les catastrophes naturelles, les tempêtes et les inondations étaient d’une ampleur exceptionnelle, dépassant les niveaux historiques.

Malgré ces défis, le Vietnam a enregistré des résultats économiques encourageants, avec une inflation maîtrisée à 3,31%, une stabilité macroéconomique consolidée, des équilibres économiques majeurs préservés et une croissance du PIB atteignant 8,02% – un taux remarquable à l’échelle mondiale. – VNA/VI