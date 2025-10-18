La Garde côtière vietnamienne intensifie la lutte contre la pêche INN

La Garde côtière du Vietnam a organisé, le 17 octobre, une conférence pour lancer une campagne d’action de grande envergure visant à contribuer aux efforts nationaux de mettre un terme à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces derniers temps, la Garde côtière vietnamienne a étroitement collaboré avec les forces compétentes et les autorités locales pour appliquer des mesures globales, synchronisées et rigoureuses afin de prévenir les violations des réglementations contre la pêche INN.

Conformément aux directives du gouvernement, du Premier ministre, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, la Garde côtière poursuit la mise en œuvre stricte des réglementations tout en maintenant une présence constante en mer. Elle renforce les patrouilles dans les zones sensibles, telles que les eaux chevauchantes ou limitrophes entre le Vietnam et la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie... Un contrôle accru est exercé sur les navires de pêche, parallèlement à des campagnes de sensibilisation innovantes, ciblées et adaptées aux réalités locales afin de dissuader les activités de pêche INN.

Lors de la conférence, les participants ont proposé de nombreuses mesures concrètes, telles que le renforcement de la surveillance des navires présentant un risque élevé de violation, la coopération intersectorielle entre les forces de l’ordre, les administrations locales et les institutions concernées, une meilleure sensibilisation des pêcheurs aux lois et aux conséquences de la pêche INN, la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de surveillance continue, ainsi que des sanctions sévères et dissuasives en cas d’infraction.

Le général de brigade Vu Trung Kiên, commandant adjoint chargé des affaires juridiques de la Garde côtière du Vietnam, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le général de brigade Vu Trung Kiên, commandant adjoint chargé des affaires juridiques de la Garde côtière du Vietnam, a appelé l’ensemble des unités à mettre en œuvre cette campagne avec rigueur, efficacité et sens des responsabilités, en définissant clairement les tâches et les responsabilités de chaque individu et collectif, tout en assurant un suivi régulier sur le terrain.

L’objectif est clair : éliminer définitivement les infractions liées à la pêche INN avant le 15 novembre 2025, contribuant ainsi à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne, à l’amélioration de la réputation internationale du Vietnam dans le secteur des produits de la mer et à la protection de la souveraineté maritime nationale.-VNA/VI