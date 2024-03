La Garde côtière vietnamienne à la 18e conférence du Conseil exécutif du ReCAAP à Singapour

Une délégation vietnamienne, conduite par le général de division Vu Trung Kien, commandant adjoint des forces de la Garde côtière vietnamienne, a participé à la 18e Conférence du Conseil exécutif du Centre de partage d'informations sur la lutte contre la piraterie et les vols à main armée contre les navires en Asie (ReCAAP ISC), tenue du 13 au 15 mars à Singapour.

Photo : VNA

L’événement a réuni des membres du Conseil exécutif et des responsables des 21 pays membres et des délégués invités de 10 organisations maritimes, associations maritimes, académies de recherche internationales et régionales.

S'exprimant lors de la conférence du 13 mars, Vu Trung Kien a affirmé la responsabilité du Vietnam dans la participation à l'accord ReCAAP, dans la lutte efficace contre la criminalité en mer. Il a souligné la nécessité pour les pays d’élever la prise de conscience sur l'instabilité de la sécurité maritime, causées par la piraterie et les vols à main armée en mer ; de continuent de s'unir pour partager l'information ; d’améliorer la capacité de coordination des actions entre les pays et avec ReCAAP ISC pour assurer la sécurité et la sûreté sur toutes les routes maritimes de la région et dans le monde.

A l'occasion de leur participation à la conférence, les garde-côtes vietnamiens ont eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants des forces de l'ordre maritimes des Philippines, de Thaïlande, d'Indonésie, de Malaisie, d'Inde.

La partie vietnamienne a souligné que le gouvernement, tous les secteurs du Vietnam, y compris les garde-côtes, menaient de grands efforts pour empêcher les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Elle a demandé aux partenaires de coordonner et l’aider à supprimer rapidement le carton jaune imposé par la CE contre les produits aquatiques vietnamiens.

Les membres du Conseil exécutif des pays participants ont hautement apprécié le rôle et la responsabilité des garde-côtes vietnamiens lors de leur participation à l'accord ReCAAP, contribuant au renforcement du réseau de partage d’informations, à la prévention et la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en Asie.

La 18e conférence a évalué les performances de ReCAAP ISC au cours de l'exercice 2023, a déterminé le plan pour l'exercice 2024 et les années suivantes. Elle a approuvé les résultats de la nomination du président et du vice-président du Conseil exécutif pour le nouveau mandat et a appelé aux candidatures pour le poste de 7e directeur exécutif de ReCAAP ISC? Elle a aussi salué les efforts de ReCAAP ISC pour négocier et signer des accords de coopération internationale avec les parties concernées. - VNA/VI