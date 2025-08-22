La frégate lance-missiles 016 – Quang Trung participe au défilé naval de l’ASEAN

Le 21 août, la frégate lance-missiles 016 – Quang Trung de la Marine populaire du Vietnam, accompagnée d’une délégation conduite par le colonel Nguyên Vinh Nam, commandant adjoint de la 4e Région navale, a pris part au défilé naval de l’ASEAN (AFR) à Penang, en Malaisie.

Cette participation illustre le soutien du ministère vietnamien de la Défense et de la Marine populaire du Vietnam aux initiatives de la Marine royale malaisienne. Elle contribue également à renforcer les liens de coopération, de compréhension et de confiance mutuelle entre les marines des pays d’Asie du Sud-Est, dans un esprit de paix, de stabilité et de développement régional et mondial.

Le colonel Nguyên Vinh Nam (à droite), commandant adjoint de la 4e Région navale prend part au défilé naval de l’ASEAN (AFR) à Penang, en Malaisie. Photo : https://www.qdnd.vn/



L’amiral Trân Thanh Nghiêm, commandant en chef de la Marine populaire du Vietnam, a assisté à l’événement aux côtés des commandants et chefs de délégation des marines des pays de l’ASEAN, depuis la tribune installée au port de Swettenham.



Cette édition de l’AFR a réuni un total de dix bâtiments de combat. Un navire de chacun des pays participants (Brunei, Indonésie, Philippines, Myanmar, Singapour, Thaïlande et Vietnam) a rejoint les trois navires de la Malaisie, pays hôte. – VNA/VI