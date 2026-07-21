La frégate 015-Tran Hung Dao en visite d'échange à Guangzhou (Chine)

La frégate 015-Tran Hung Dao de la Marine populaire du Vietnam accoste au port militaire de Xinzhou. Photo: qdnd

La frégate 015-Tran Hung Dao de la Marine populaire du Vietnam, relevant de la brigade 162 de la Région navale 4, a accosté le 20 juillet au port militaire de Xinzhou, à Guangzhou, dans la province chinoise du Guangdong, marquant le début d'une visite et d'un programme d'échanges avec la Marine de l'Armée populaire de libération (APL) de Chine.

La délégation vietnamienne, conduite par le colonel Do Minh, commandant adjoint de la Région navale 4, a été accueillie par le colonel Zhang Peiyu, chef d'état-major adjoint de la base navale de Guangzhou de l'APL.

Cérémonie d'accueil solennelle de la délégation vietnamienne au port militaire de Xinzhou. Photo: qdnd

Une cérémonie d'accueil solennelle s'est tenue au port militaire de Xinzhou. Le colonel Zhang Peiyu s'est félicité d'accueillir la délégation vietnamienne et a exprimé le souhait que cette visite et ce programme d'échanges laissent de bons souvenirs à l'ensemble de l'équipage.

Pour sa part, le colonel Do Minh s'est déclaré convaincu que ces activités seraient couronnées de succès et contribueraient à renforcer davantage la compréhension et la confiance mutuelles entre les forces armées des deux pays, en particulier entre leurs marines, tout en favorisant la mise en œuvre des consensus dégagés par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États en faveur d'une coopération en matière de défense et de sécurité « plus substantielle ». – VNA/VI