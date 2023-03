La francophonie en fête à l’École supérieure de commerce extérieur

Les francophones, ainsi que les francophiles de la capitale à Hanoi sont invités vendredi 17 mars à l’École supérieure de commerce extérieur afin de participer à la Fête francophone. Ayant pour thème "Le temps des fleurs", l’événement vise à créer un espace multiculturel dans un cadre haut en couleurs.

La fête francophone "Le temps des fleurs" s’est tenue le 17 mars à l’École supérieure de commerce extérieur de Hanoi. Photo : CVN



Il est 08h30 au Département de français de l’École supérieure de commerce extérieur (ESCE) et l’ambiance est effervescente avec des centaines de personnes, notamment des étudiants et des enseignants de l’établissement ainsi que des invités. Aujourd’hui, la fête francophone est organisée dans la cour du bâtiment D de l’école, où une dizaine de jolis stands représentant des pays francophones sont installés, captivant la curiosité des visiteurs avec une multitude de produits et de services présentés.

Mais ce n’est pas tout. Une telle fête ne peut être complète sans les douces mélodies des chansons francophones.

La cérémonie a vu la présence de représentants des ambassades du Laos et de France au Vietnam, de la représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie en Asie-Pacifique, et de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, entre autres.

La francophonie, également appelée monde francophone ou espace francophone, désigne l’ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation, langue d’usage, langue administrative, langue d’enseignement ou langue choisie.

Valorisation du rôle de la langue

À travers le monde, la francophonie, dont fait partie le Vietnam, constitue un ensemble dont les membres sont unis par la langue française. À l’ESCE, l’établissement propose depuis longtemps des formations de langue appliquées à l’économie. "La langue française, c’est le lien qui unit des pays francophones dans une palette de culture qui se croisent, se mélangent et s’enrichissent. Grâce à la langue française et à l’OIF, le Vietnam et les pays francophones resserrent de plus en plus leur amitié. Les relations politique, économique, culturelle et éducative ne cessent de se renforcer", a confié Lê Thi Thu Thuy, présidente du conseil de l’école.

À l’occasion du 20 mars, la date qui fait référence à la Journée internationale de la Francophonie, le Département de français de l’ESCE tient à partager l’amour pour la culture et la langue française avec les francophones et francophiles. "À l’ESCE, le français a été enseigné depuis la création de l’école en 1960. Les cours de français attirent toujours des étudiants venus de tout le pays grâce au support important de la direction de l’école, et les efforts des enseignants de la Faculté de français. Nous sommes fiers que la langue française dans notre école ait toujours maintenu sa position de leader à travers le pays", a-t-elle poursuivi.

Selon Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative de l’ambassade de France, l’apprentissage de la langue française par les jeunes contribue à l’intensification des relations entre les deux pays. "C’est vous, c’est votre génération qui construira demain la relation privilégiée entre nos pays (la France et le Vietnam, ndlr). Nous tenons à une relation de qualité, forte et droite qui dépend sur l’amitié profonde entre les peuples. Il est important que vous soyez là, et que vous continuiez ce processus d’apprentissage de la langue. Merci d’être les futurs artisans de cette relation privilégiée entre les deux pays", a-t-il souligné en s’adressant aux jeunes francophones.

Ambiance francophone

Alors que le thème de l’édition 2023 choisi par l’OIF est "321 millions de locuteurs, des milliards de contenus culturels", le Département de français de l’ESCE a opté pour "Le temps des fleurs" pour son propre événement, s’inspirant du printemps, qui marque le début d’une nouvelle année avec l’éclosion de différentes fleurs. Cette saison symbolise également la jeunesse, moment de la vie teinté d’un fort enthousiasme.

En tant que journée festive avec de nombreuses activités, mélodies et cultures liées à la francophonie, la fête "Le temps des fleurs" à l’ESCE vise à enrichir la connaissance et l’intérêt des étudiants pour le français. De plus, c’était l’occasion d’échanger dans une ambiance francophone, entre les étudiants, les entreprises et les enseignes présents lors de la journée.

Dans le but de transmettre l’amour pour la langue de Molière et la culture francophone, la fête "Le temps des fleurs" à l’ESCE comprend, en plus des performances des clubs, une table ronde intitulée "Opportunités de développement personnel dans le milieu francophone" et une soirée organisée par des étudiants de l’ESCE et d’autres établissements. – CVN/VNA/VI