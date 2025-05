La France, un marché touristique à fort potentiel pour le Vietnam

Un concert de musique de cour de Huê lors d'un événement de promotion touristique à Paris. Photo: VNA

Cet événement s’inscrivait dans une série d’événements organisés à Milan (Italie), Genève (Suisse) et Paris (France) du 4 au 13 mai pour mettre en avant le tourisme, l’artisanat et la gastronomie vietnamiens dans le cadre de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025.

Organisé par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), il visait également à favoriser les liens entre les entreprises européennes et vietnamiennes.

Lors de son allocution, le directeur de l’ANTV, Nguyên Trung Khanh, a réaffirmé la position de la France comme marché touristique prioritaire pour le Vietnam. En 2024, près de 279.000 voyageurs français ont visité le Vietnam, soit une reprise de 97% par rapport aux niveaux d’avant COVID-19.

Rien qu’au premier trimestre 2025, les arrivées en provenance de France ont dépassé les 102.000, en hausse de plus de 28% sur un an, signe positif du fort potentiel de croissance du tourisme bilatéral.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a souligné qu’avec la reprise du tourisme mondial après le COVID-19, le Vietnam est désormais en bonne voie pour intensifier ses efforts de promotion touristique. Au-delà des retombées économiques, ces activités servent de plateforme pour favoriser les échanges culturels et renforcer l’amitié entre les nations.

Nguyên Tiên Hoàng, représentant en chef de Vietnam Airlines en France et en Europe, a déclaré que la compagnie aérienne nationale développe progressivement ses opérations en Europe, proposant des vols directs vers la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Des projets sont également en cours pour lancer des services vers de nouvelles destinations, dont le Danemark en 2026.

Il a souligné le rôle essentiel du porte-drapeau national comme relais du tourisme vietnamien vers les marchés internationaux, notamment européens.

Photo : NDE

L’événement parisien proposait un riche programme d’activités promotionnelles, notamment des rencontres B2B, des présentations du patrimoine culturel emblématique de Huê, ville hôte de l’Année nationale du tourisme 2025, avec notamment des concerts de musique de cour royale et des présentations d’artisanat traditionnel, ainsi que des spectacles de mode ao dài, et des présentations de destinations.

Les tour-opérateurs et les visiteurs français étaient également invités à déguster des spécialités vietnamiennes comme les rouleaux de printemps royaux, les nouilles au bœuf à la huéenne, les plats de riz infusés au lotus, les longanes farcis aux graines de lotus, ainsi que le café et le thé traditionnels.

De nombreux participants ont participé à des tirages au sort organisés par Vietnam Airlines et d’autres partenaires, avec des récompenses telles que des billets d’avion aller-retour entre l’Europe et le Vietnam, des forfaits touristiques de luxe et des bons d’hôtel.

Cette année, le Vietnam vise à attirer 22 à 23 millions de touristes internationaux et 120 à 130 millions de touristes nationaux, et à réaliser environ un billiard de dôngs (38,5 milliards de dollars) de revenus touristiques.-VNA/VI