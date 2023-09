La France, "un partenaire majeur" du Vietnam

La France a toujours été un partenaire majeur du Vietnam, tant en Europe qu’à l’échelle mondiale, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France (25 septembre 2013-2023).

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang. Photo: VNA

Depuis l’établissement du partenariat stratégique bilatéral le 25 septembre 2013, les relations entre les deux pays ont connu un développement rapide et se sont approfondies. Les projets de coopération entre la France et le Vietnam se sont révélés à la fois concrets et diversifiés, a-t-il indiqué dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Selon l’ambassadeur, des liens historiques et culturels unissent les peuples vietnamien et français, suscitant une grande sympathie mutuelle, ce qui se manifeste dans tous les milieux sociaux. Au cours des 10 dernières années, les Assises de la coopération décentralisée ont été organisées à quatre reprises, illustrant l’engagement continu des deux pays à renforcer leurs liens.

Le Vietnam et la France sont également des partenaires fiables qui ont conclu de nombreux accords de coopération. Outre les domaines traditionnels tels que le commerce et l’investissement, ils s’intéressent désormais de près à la technologie, à l’agriculture de haute qualité et à la protection de l’environnement. Cette coopération bilatérale s’inscrit dans des cadres plus vastes alors que la France élargit ses relations avec l’ASEAN, et que le Vietnam élargit ses relations avec l’Union européenne.

Selon l’ambassadeur Dinh Toàn Thang, les années et décennies à venir offriront au Vietnam et à la France de nombreuses opportunités de s’affirmer ensemble.

Des liens plus étroits entre les deux pays les renforceront et leur assureront une position plus solide dans un monde en constante évolution, où une coopération renforcée est nécessaire pour relever collectivement les défis liés au développement et à la stabilité, a-t-il conclu.