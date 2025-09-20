La France prête à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, et la délégation du groupe interparlementaire d’amitié France–Vietnam du Sénat français. Photo: ministère des Affaires étrangères



La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu vendredi 19 septembre à Hanoï une délégation du groupe interparlementaire d’amitié France–Vietnam du Sénat français, conduite par son président, Alain Cadec, en visite au Vietnam.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a salué cette visite dans le contexte du développement dynamique du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France. Elle a exprimé sa gratitude pour les sentiments sincères et les contributions concrètes du groupe interparlementaire d’amitié France–Vietnam du Sénat français à la consolidation des relations bilatérales, et a encouragé les groupes d’amitié des deux pays à renforcer leur rôle de passerelle afin de promouvoir la coopération entre les organes législatifs, ainsi que les liens entre les deux nations.

Le sénateur Alain Cadec et les membres de la délégation ont exprimé leur admiration pour la beauté du Vietnam, son peuple et ses réalisations en matière de développement socio-économique. Se réjouissant des liens historiques et culturels entre les deux pays – notamment à travers la préservation de l’architecture française – le sénateur Alain Cadec a affirmé que le Sénat français et son groupe France–Vietnam continueront à œuvrer activement pour approfondir les relations bilatérales, en adéquation avec l’envergure du partenariat stratégique global actuel.

Il a souligné la volonté du Sénat français et de son groupe France-Vietnam d’accompagner le Vietnam dans sa nouvelle étape de développement, en insistant sur la nécessité de tirer pleinement parti du potentiel de coopération économique, en particulier dans les domaines stratégiques tels que les infrastructures (ports maritimes, aviation, trains à grande vitesse, transports urbains), ainsi que dans la diversification et la sécurisation des sources d’énergie. Il a également exprimé son soutien à une ratification rapide par le Parlement français de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA).

Le sénateur Alain Cadec a salué les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations de l’UE en matière de pêche, et a promis d’encourager la Commission européenne (CE) à lever le « carton jaune » en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Pour sa part, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a apprécié la coopération avec la France dans des domaines tels que l’éducation, la formation de ressources humaines de haute qualité, la science et la technologie, l’innovation, la santé, la culture et la conservation. Elle a suggéré de renforcer la coopération dans ces domaines, notamment à travers la valorisation du pont Long Biên.

Les deux parties ont convenu de développer la coopération dans le tourisme, les échanges entre les peuples, la Francophonie et les relations décentralisées, notamment par l’organisation en France des 13èmes Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamiennes.

Concernant la Mer Orientale, elles ont réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la prospérité et l’ordre fondé sur le droit international, en insistant sur la liberté et la sécurité de navigation et de survol. Les deux parties ont exprimé leur soutien à la position de l’ASEAN sur la résolution des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). – VNA/VI