La France finance un projet de restauration du site relique de Hue

Le ministère français de la Culture a accordé une aide non remboursable d'une valeur de plus de 840 millions de dongs (près de 36.000 de dollars) pour aider la province de Thua Thien – Hue (Centre) à mettre en œuvre un projet de restauration de la toiture de Khai Tuong Lau (bâtiment Khai Tuong) au palais An Dinh.

Photo : VNA



Le projet vise à réparer les fuites du toit et à minimiser le risque de dommages des autres parties du bâtiment, contribuant à restituer sa beauté inhérente et à promouvoir la valeur globale du palais An Dinh.

Le Centre de Conservation des Monuments de Hue sera chargé des travaux.

Couvrant environ 23.500 m² sur la rive du fleuve An Cuu, le palais An Dinh est une illustration de la combinaison harmonieuse des styles architecturaux occidental et oriental. Le Palais An Dinh a été construit en 1917, sous le règne du roi Khai Dinh (Dynastie des Nguyen, 1802-1945). Son fils, le prince Vinh Thuy, qui devint plus tard le roi Bao Dai - le dernier roi de la dynastie des Nguyen (1802-1945) - , et sa famille vivaient dans le palais entre 1945 et 1955.

Le palais An Dinh a subi de lourdes dégradations en raison des affres du temps. En 2003, l'ambassade d'Allemagne au Vietnam a financé la restauration des six peintures murales de Khai Tuong Lau. La restauration du site, qui s'est poursuivie de 2005 à 2007, a permis à ce palais de retrouver sa beauté originelle.

Couvrant une superficie de 745 m², Khai Tuong Lau de trois étages est le lieu des échanges culturels et artistiques annuels et du festival de Hue. La valeur exceptionnelle du bâtiment est l'art de la peinture sur le mur intérieur et l'art mural en papier d'aluminium en relief à l'extérieur.