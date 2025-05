La France et le Vietnam unis pour hisser le sport vietnamien de haut niveau au sommet

Un accord de coopération a été signé entre le Département des Sports, l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-France et l’Association francophone pour le sport. Photo: AFS

Le Département général de l’Éducation physique et du Sport du Vietnam, l’Association d’amitié et de coopération Vietnam–France, et l’Association francophone pour le sport (AFS) ont signé le 26 mai, à Hanoi, un accord de coopération sportive pour la période 2025–2028, ouvrant un nouveau chapitre prometteur dans les relations bilatérales franco-vietnamiennes. Un partenariat à haute ambition, destiné à former une nouvelle génération d’athlètes vietnamiens à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028, 2032 et 2036.

Le sport comme pont entre deux jeunesses

Arnaud Pannier, représentant de l’Ambassade de France au Vietnam, a ouvert la cérémonie par un message à la fois chaleureux et porteur de vision: «Nous sommes dans le contexte de la visite du président Emmanuel Macron, et je tenais à remercier cette jeune association, l’Association francophone pour le sport, qui a été fondée dans la perspective de dynamiser la relation dans le domaine du sport. Pour l’ambassadeur de France, c’est un dossier important, parce que nous aussi, depuis relativement peu de temps — et d’ailleurs depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024 —, nous avons plus conscience de l’importance de ce dossier en matière de coopération bilatérale. En 2024, nous avons l’occasion de mettre en place beaucoup d’actions qui concernaient notamment la jeunesse. C’est un excellent moyen, pour nos jeunesses notamment, de travailler ensemble, de vivre ensemble, et d’apprendre à se connaître. Donc un excellent vecteur pour l’amour de la coopération bilatérale», a-t-il dit.

Excellence, durabilité et inclusion

L’accord prévoit la formation de 64 athlètes vietnamiens et 16 entraîneurs, de 2025 à 2028, en France. Les disciplines prioritaires incluent l’athlétisme (400m et 800m féminin), le cyclisme, la natation, le tir, l’haltérophilie et le handisport. Dès cette année, une première délégation de 20 athlètes sera envoyée en stage en France.

Marc Lecerf, président de l’AFS, a détaillé les objectifs: «Dans ce protocole, nous visons plusieurs aspects. Tout d’abord, nous allons viser à développer les performances sportives des jeunes athlètes vietnamiens dans une perspective au cours des Jeux d’Amérique de 2028, de 2032, de 2036. Organiser des stages, faire participer à des compétitions internationales, mettre en place un programme de formation de jeunes athlètes, de leurs encadrants. Et puis, bien évidemment, promouvoir l’esprit sportif, les échanges interculturels et la solidarité entre les jeunes Français et les jeunes Vietnamiens, qu’ils soient sportifs ou non».

Former des champions… et bien plus encore

L’AFS ambitionne aussi d’encourager les jeunes vocations sportives. «Les sportifs professionnels, ce sera le premier niveau. Mais il y a aussi dans les objectifs de l’association une logique de préparer les futurs sportifs de haut niveau. Il faut s’adresser à des jeunes qui ont une appétence pour le sport, avec un encadrement de très haute qualité. Et les jeunes qui s’inscriront dans ce processus pourront intégrer le développement que nous mettons en œuvre», a ajouté Marc Lecerf.

Au-delà de la formation, un soutien concret est déjà prévu: dès 2026, la France accompagnera la création ou la modernisation d’un centre d’entraînement de haut niveau au Vietnam. Le secrétaire général de l’AFS, Cô Minh Duc n’hésite pas à comparer: «La France a remporté 64 médailles aux JO de 2024. Le Vietnam, une seule. Pourtant, nous sommes plus de 100 millions d’habitants. J’espère que cette coopération durera au moins cent ans!».

Un objectif: faire mieux, ensemble

En misant sur une approche complète — performance, formation, échanges culturels et inclusion —, cet accord illustre la puissance du sport comme outil de diplomatie et de transformation sociale.

En parallèle de la signature, un colloque inédit s’est tenu sur le thème: «Comment la haute performance sportive peut inspirer la performance des entreprises?» Parmi les invités d’honneur, deux icônes vietnamiennes: Hoàng Xuân Vinh, médaille d’or au tir aux JO de Rio 2016, et Lê Van Công, médaille d'or aux Jeux paralympiques de 2016. Cet évènement a également réservé au public un moment privilégié avec Clarisse Agbegnenou, qui a fait une démonstration de judo avec Soraya Ferhani, championne de France, au sein du dojo du Lycée Alexandre Yersin. – VOV/VI