La France et le Vietnam coordonnent leurs moyens pour la transition énergétique

Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles du Vietnam (MERN), Trân Hông Hà, et le directeur de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, ont signé un protocole d’accord pour renforcer la coopération bilatérale sur la mise en œuvre de la réduction des émissions de carbone et de la transition énergétique au Vietnam.

Signature du protocole d'accord de la coopération bilatérale entre le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Vietnam et l'AFD. Photo : thoidai.com.vn





La signature a eu lieu dans le cadre de la COP27 et en présence de la secrétaire d’Etat française chargée du développement et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou.

Rémy Rioux a remis au ministre Trân Hông Hà les deux rapports finaux sur les impacts du changement climatique et l’adaptation basés sur les résultats finaux du projet de recherche GEMMES Viet Nam de l’AFD.

Étant l’un des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, des aléas et des catastrophes naturelles aux conséquences économiques et sociales importantes, le Vietnam a pris lors de la COP 26 un engagement ambitieux vers le «zéro émission nette» d’ici 2050. Le choix d’un développement durable et sobre en carbone doit contribuer à la fois à l’atténuation de la crise climatique et à l’accélération de la transition économique verte du pays.

«Un modèle de développement économique à faible émission de carbone et une économie circulaire sont des tendances dominantes dans le monde. Le Vietnam joint ses efforts à ceux de la communauté internationale pour atteindre l’objectif climatique commun. La coopération internationale est l’un de nos principaux piliers d’action pour la mise en œuvre de notre stratégie nationale sur le changement climatique et de nos engagements net zéro. La signature du protocole d’accord contribue à la qualité du partenariat stratégique franco-vietnamien et affirme l’efficacité de la coopération de long terme entre le MERN et l’AFD», a déclaré Trân Hông Hà. Ce protocole d’accord soutiendra la mise en œuvre de la transition bas carbone et énergétique juste à travers différentes recherches, études et échanges entre pairs.

Selon Chrysoula Zacharopoulou, la France est pleinement engagée à accompagner tous les pays dans leur action climatique et leur transition verte. «Grâce à cet accord, nous partagerons notre expertise et nos modèles climatiques pour informer et guider la transition du Vietnam. Ce partenariat ambitieux montre notre engagement commun dans la lutte contre le changement climatique au Vietnam, en Asie du Sud-Est et partout dans le monde», a-t-elle indiqué.

Ces activités seront financées par différents budgets mobilisés par l’AFD, tels que la Facilité 2050 et la Facilité WARM (Water and Natural Resources Management Facility) financée par l’UE.

En complément de ce mémorandum, les deux nouveaux rapports basés sur les résultats finaux du projet de recherche GEMMES Viet Nam de l’AFD, intitulés «Impact national sur les changements climatiques et adaptation - rapport final» et «L’urgence du delta du Mékong - Stratégies d’adaptation climatique et environnementale jusqu’en 2050» ont été remis officiellement au ministre du MERN. Ces rapports, élaborés par des chercheurs français et vietnamiens en étroite collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement et le Département du changement climatique du MERN, constituent un dossier scientifique solide pour intégrer l’adaptation dans les stratégies de développement et contribuent au dialogue sur les politiques publiques avec le gouvernement vietnamien qui a placé l’adaptation au cœur de sa stratégie.

«Avec la remise et la publication de ces rapports, la France et le groupe AFD réitèrent leur engagement à travailler avec le gouvernement vietnamien pour renforcer ses politiques d’adaptation au changement climatique. Non seulement ces rapports contiennent des informations utiles et pratiques pour la planification des politiques futures et une transition juste, mais ils illustrent également la qualité de notre partenariat franco-vietnamien», a déclaré Rémy Rioux en conclusion de la cérémonie. – NDEL/VNA/VI