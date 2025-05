La France est prête à soutenir le Vietnam dans sa transition énergétique, selon Emmanuel Macron

Le petit-déjeuner de travail entre le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha et le président français Emmanuel Macron. Photo : VNA



Les deux parties ont informé et échangé leurs points de vue, leurs visions et leurs besoins de coopération dans le processus de transition énergétique de chaque pays, ce pour continuer à développer et à élargir la coopération bilatérale dans l'énergie.

Emmanuel Macron a hautement apprécié les engagements internationaux du Vietnam dans les cadres multilatéraux dans de nombreux aspects tels que le développement durable, la protection de l'environnement, la réduction des émissions de carbone et la transition énergétique. Il a affirmé que la France était prête à soutenir et accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de ces engagements à travers de nombreux mécanismes de coopération, notamment dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le président français a également affirmé le soutien de la France au Vietnam à travers son engagement à fournir 500 millions d'euros de prêts préférentiels pour mettre en œuvre des projets dans le cadre du JETP.

Partageant ses points de vue avec le président français, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a déclaré que la transition énergétique était une « question de survie » et un objectif important de la France et du Vietnam dans le contexte de l'épuisement progressif des ressources en combustibles fossiles.

Il a souligné que les deux parties avaient une longue tradition de coopération et avaient obtenu de nombreux succès dans la coopération énergétique. En outre, l’élévation des relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique global en 2024 constitue une prémisse importante pour continuer à promouvoir la coopération dans le domaine de la transition énergétique et de la réduction des émissions de carbone.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha participe (centre) à un petit-déjeuner de travail, à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Photo : VNA

Au Vietnam, la transition énergétique n’est pas seulement promue dans le secteur de l’énergie mais aussi dans d’autres secteurs de l’économie comme l’industrie, les transports, l’agriculture…, a-t-il précisé.

Selon les deux dirigeants, la transition énergétique ne peut pas être réalisée uniquement grâce aux efforts du gouvernement ou du secteur privé. Les partenariats public-privé constituent un pont permettant aux deux parties de partager des ressources, de minimiser les risques et d’intensifier la mise en œuvre de solutions énergétiques durables.

La séance de travail a également reçu les commentaires du vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang, du vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Le Xuan Dinh, des dirigeants des sociétés énergétiques françaises et vietnamiennes, notamment Electricité de France (EDF), Hydrogène de France (HDF Energy), l'Agence française de développement (AFD), Electricité du Vietnam (EVN) et le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (PVN). Les entreprises ont formulé des recommandations spécifiques pour concrétiser l’orientation de coopération sur laquelle les dirigeants des deux pays se sont mis d’accord ces derniers temps.

À cette occasion, l'ambassade de France au Vietnam a organisé une cérémonie de signature de documents de coopération entre agences et entreprises des deux pays, en présence du ministre français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Eric Lombard, et de la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang.

Parmi les documents signés figurent un protocole d'accord entre l'AFD et Électricité du Vietnam sur un prêt pour le projet de stockage hydroélectrique par pompage de Bac Ai et un protocole d'accord entre HDF Energy et la Société d’électricité du Sud sur la coopération dans le développement de projets de production d'électricité à partir d'hydrogène décarboné. - VNA/VI