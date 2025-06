La France apprécie le rôle du Vietnam sur la scène internationale

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rencontré le 8 juin le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à l'occasion de sa participation à la 3e Conférence des Nations unies sur l'océan (ONUC 3) à Nice en France.

Bui Thanh Son a hautement apprécié l'évolution positive des relations franco-vietnamiennes ces derniers temps, notamment depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global lors de la visite du secrétaire général du Parti To Lam en France en octobre 2024. Il a également salué la préparation minutieuse de la France à l'ONUC 3 et a affirmé le soutien du Vietnam aux initiatives françaises visant à répondre aux défis sécuritaires non traditionnels actuels.

Le ministre Jean-Noël Barrot a hautement apprécié le rôle du Vietnam en tant que membre actif et responsable sur la scène internationale. Il a affirmé que la France attachait de l'importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait promouvoir davantage la coopération bilatérale afin d'approfondir et de concrétiser le Partenariat stratégique global Vietnam-France.

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement pour promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment à haut niveau ; de mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés, favorisant ainsi la coopération dans les domaines où la France possède des atouts et le Vietnam a des besoins, tels que la défense et la sécurité, notamment la cybersécurité, l'aérospatiale, les transports, les infrastructures stratégiques et l'énergie.

Bui Thanh Son a invité les hauts dirigeants français à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité à Hanoï en octobre prochain.

Jean-Noël Barrot a affirmé qu'il favoriserait la ratification rapide de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), créant ainsi des conditions favorables aux entreprises des deux pays et aux entreprises européennes opérant dans chaque pays. Il a convenu avec le Vietnam de renforcer la coopération dans le domaine des sciences et des technologies, un nouveau pilier du partenariat stratégique global offrant un potentiel et des perspectives de coopération considérables.

À cette occasion, les deux parties ont également discuté de situations internationales et régionales d'intérêt commun, soulignant le rôle essentiel du multilatéralisme au sein duquel les Nations Unies occupent une place centrale. Concernant les questions liées à la mer et aux océans, les deux parties ont souligné que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) constituait le cadre juridique global régissant toutes les activités et la coopération en mer et dans les océans. Elles ont réaffirmé leur engagement à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, à résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et à soutenir tous les efforts visant à parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et concret, conforme au droit international, en particulier à la CNUDM 1982.

Lors de cette rencontre, Bui Thanh Son a invité Jean-Noël Barrot à se rendre prochainement au Vietnam. L'invitation a été acceptée. -VNA/VI