La France accompagne le Vietnam dans le développement du transport urbain durable

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet lors de la conférence de presse, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: VNA

L'inauguration de la section surélevée de plus de 8 km de Nhôn à Câu Giây, qui fait partie de la ligne n°3 de métro de Hanoi reliant la gare de Hanoi à Nhôn, marque un jalon important du projet symbolique de la coopération franco-vietnamienne dans le domaine du transport urbain durable.

Cette section a été officiellement mise en service, jeudi 8 août à 08h00 après environ 15 ans de travaux. Elle comprend huit stations, à savoir Nhôn (S1), Minh Khai (S2), Phu Diên (S3), Câu Diên (S4), Lê Duc Tho (S5), Université nationale (S6), Chua Hà (S7), Câu Giây (S8).

L’inauguration de la section surélevée de ligne n°3 de métro de Hanoi, la deuxième ligne de métro mise en service au Vietnam, prouve la capacité de toute l’équipe franco-vietnamienne à bien mettre en œuvre l’ambitieux projet d’infrastructure du secteur du transport ferroviaire, a indiqué mercredi 11 septembre à la presse l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.

Cela démontre également l’engagement de la France à accompagner le Vietnam dans la transition vers une économie décarbonée, notamment en apportant des solutions techniques répondant aux plus hauts standards internationaux, a-t-il souligné.

La ligne n°3 de métro de Hanoi bénéficie d’un important soutien financier de la France à travers des prêts préférentiels de la Direction générale du Trésor français (ministère de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique de France) et de l’Agence française de développement à hauteur de 355 millions d’euros et 159 millions d’euros, respectivement.

La Banque asiatique de développement et la Banque européenne d’investissement ont participé au financement de la ligne de métro n°3, longue de 12,5 km (8,5 km en aérien, 4 km en souterrain).

Le prêt cible les infrastructures de génie civil (viaduc et dépôt), les infrastructures électro-ferroviaires, et divers consultants (assistance à maîtrise d’ouvrage, contrôle et certification des travaux...). Au lancement du projet, une subvention a appuyé l’organisation institutionnelle d’un réseau intégré des transports urbains.

Le maître d’ouvrage, le Comité de gestion du chemin de fer métropolitain de Hanoi (MRB, pour Hanoi Metropolitan Rail Transport Project Board), a fait appel pour l’ingénierie au groupe français SYSTRA pour la préparation des études techniques, des dossiers d’appel d’offres et de la supervision des travaux.

Le chef adjoint du MRB, Nguyên Ba Son, a remercié le gouvernement français d’avoir accompagné, financé et soutenu ce projet, les consultants et entrepreneurs français d’avoir apporté leurs efforts et leur expertise pour assurer le progrès et la qualité du projet.

Le Centre de gestion et d’exploitation du trafic de Hanoï a élaboré un plan visant à accroître la connexion entre la ligne de métro et les bus. Le long de la ligne de métro, il y a 36 lignes de bus, deux stations de transit et 32 arrêts de bus, dont six sur la ligne Câu Giây - Nhôn et 16 sur la ligne Nhôn - Câu Giây. – VNA/VI