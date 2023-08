La forêt de mangrove de Can Gio est proposée pour devenir un site Ramsar

Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement d’approuver la proposition sur l’inscription de la forêt de mangrove de Can Gio sur la liste des sites Ramsar.

La forêt de mangrove de Can Gio. Photo: vietnamnet.vn

Avec l’approbation du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, la mégapole du Sud disposera d’une base légale pour élaborer un dossier de candidature.

La forêt de mangrove de Can Gio répond à quatre des huit critères de la Convention de Ramsar, ce qui est suffisant pour proposer sa reconnaissance en tant que site Ramsar

S'étendant sur près de 35.000 hectares dans le district de Can Gio, à Ho Chi Minh-Ville, la forêt de mangrove de Can Gio

possède des écosystèmes riches et diversifiés abritant de nombreux types de faune et flore ayant des valeurs économiques et scientifiques. Elle apporte des valeurs importantes au développement socio-économique et à la protection de l'environnement, ainsi qu'à la vie de la population locale et des zones environnantes.

La réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio a été la première réserve mondiale de biosphère au Vietnam, reconnue par l'UNESCO.

Le Vietnam est devenu le 50e pays à adhérer à la Convention de Ramsar en 1989, et le premier pays asiatique à le faire. Cette convention vise à préserver les zones humides d'importance internationale, en particulier pour les habitats de la faune aviaire, en reconnaissant leurs fonctions écologiques fondamentales ainsi que leurs valeurs économique, culturelle, scientifique et récréative. Elle porte son nom de la ville iranienne de Ramsar.