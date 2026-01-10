La Foire nationale du Printemps 2026 : un rendez-vous majeur du commerce et de la culture à Hanoï

Le Centre d’exposition du Vietnam (VEC). Photo: VNA

La Foire nationale du Printemps 2026 se tiendra du 2 au 8 février 2026 au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), à Hanoï, sur une superficie de plus de 100.000 m².



Organisée à l’échelle nationale, la foire réunira des ministères, des localités, des associations et des entreprises de tout le pays. Pendant toute la durée de l’événement, des activités de commerce, de spectacles culturels et de valorisation des produits du Têt (Nouvel An lunaire) se dérouleront quotidiennement de 9h à 21h.



Placée sous le thème « Connecter la prospérité – Accueillir un printemps radieux », la foire vise à mettre en valeur l’identité culturelle vietnamienne, tout en renforçant le rôle du commerce, de l’industrie et du tourisme durant la période de forte consommation en début d’année.



La foire sera structurée en neuf zones thématiques. La zone centrale sera consacrée à Ho Chi Minh-Ville, localité à l’honneur, présentant ses réalisations économiques, industrielles, culturelles et touristiques, ainsi que ses festivités traditionnelles du Têt. D’autres espaces mettront en valeur les produits régionaux, l’agriculture, l’artisanat, les industries culturelles, ainsi que des zones extérieures dédiées aux fleurs et à la gastronomie.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit un mécanisme de soutien financier aux entreprises participantes. Chaque unité sélectionnée bénéficiera gratuitement d’un stand standard de 9 m² ou d’un espace libre de 18 m² ; des soutiens renforcés seront accordés aux exposants du secteur du mobilier ainsi qu’aux espaces extérieurs.



La date limite générale d’inscription est fixée au 12 janvier 2026 ; les inscriptions pour l’espace extérieur dédié aux fleurs du Têt sont acceptées jusqu’au 15 janvier 2026.



Par son ampleur, sa structure professionnelle, son mécanisme de soutien clair et la large participation des ministères, des localités et des entreprises, la Foire nationale du Printemps 2026 ambitionne de stimuler les échanges commerciaux, de promouvoir les produits et la culture vietnamiens, et de créer une atmosphère festive marquant le début de l’Année du Cheval. - VNA/VI