La Foire du Printemps accueillera un forum dédié à un commerce électronique sûr, transparent et vert

La Foire du Printemps 2026 devrait se déroulera du 2 au 13 février 2026, au Centre des expositions du Vietnam (VEC) à Dong Anh (Hanoï). Photo: VNA

Dans un contexte de forte croissance de l’économie numérique, le commerce électronique s’est imposé comme un pilier du système moderne de distribution, influençant directement la compétitivité des entreprises, l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et l’expérience des consommateurs.

Parallèlement aux opportunités d’élargissement des marchés, de nouvelles exigences émergent en matière de discipline du marché, de transparence de l’information, de protection des consommateurs, de traçabilité des responsabilités, ainsi que de promotion de modèles de croissance verte et circulaire tout au long de la chaîne de valeur numérique.

C’est dans cette optique que, dans le cadre de la première Foire du Printemps 2026, organisée du 2 au 13 février au Centre national des expositions du Vietnam (VEC), le ministère de l’Industrie et du Commerce a chargé le Département du commerce électronique et de l’économie numérique d’organiser le forum intitulé : "Panorama du commerce électronique : renforcer les capacités de gestion – orienter un développement vert et durable". L’objectif est de créer un espace de dialogue approfondi entre les autorités publiques, les collectivités locales, les entreprises et les plateformes, afin de promouvoir un commerce électronique sûr, transparent et durable.

Le forum met également l’accent sur le renforcement de la connectivité entre l’échelon central, les collectivités locales, les entreprises et les plateformes, à travers des mécanismes de coordination, de partage d’informations et de soutien opérationnel, ainsi que sur l’instauration de canaux de dialogue réguliers permettant de recueillir les propositions et d’accompagner la mise en œuvre concrète des activités de commerce électronique.

Un volet important est consacré aux évolutions du cadre juridique. La Loi sur le commerce électronique n° 122/2025/QH15 établit un cadre légal global pour l’écosystème du commerce électronique, couvrant l’ensemble des acteurs et des nouveaux modèles d’activité. Elle définit clairement les différents types de plateformes et renforce la responsabilité de ces dernières en matière de conformité réglementaire, de protection des consommateurs, de rappel des produits non conformes et de conservation des données de transaction à des fins de contrôle.

La loi élargit également les obligations des réseaux sociaux et des plateformes intégrées exerçant des activités de commerce électronique, afin de garantir une concurrence loyale. Elle impose l’identification des vendeurs, renforce la discipline du marché et encadre les nouvelles formes de vente, notamment le livestream et le marketing d’affiliation, en mettant l’accent sur la transparence et la protection des consommateurs.

Pour le commerce électronique transfrontalier, elle clarifie la responsabilité des plateformes étrangères opérant au Vietnam et améliore les mécanismes de supervision.

En ce qui concerne l’orientation vers un commerce électronique vert et durable, le ministère souligne que ce secteur est appelé à jouer un rôle pionnier dans l’économie numérique, en conciliant croissance économique, équité sociale et protection de l’environnement. Le forum vise par ailleurs à accompagner les collectivités locales dans l’élaboration de leurs plans de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030, en accordant une attention particulière à la réduction des disparités régionales, au soutien des zones rurales et des groupes vulnérables, ainsi qu’à la promotion du commerce électronique transfrontalier.

Enfin, le programme prévoit des échanges d’expériences entre collectivités locales et acteurs économiques, offrant des exemples concrets et directement applicables aux entreprises comme aux ménages commerciaux.-VNA/VI