La Foire du Printemps 2026 suscite l’intérêt de JETRO Hanoï et de partenaires chinois

Le 6 février, une délégation de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hanoï, conduite par son représentant en chef Ozasa Haruhiko, a visité la première Foire du Printemps 2026.

À cette occasion, les membres de la délégation ont parcouru les stands de nombreuses provinces et villes vietnamiennes. Au stand de la ville de Huê, les représentants de JETRO ont manifesté un vif intérêt pour les produits artisanaux traditionnels, saluant leur identité culturelle marquée et leur potentiel de valorisation à l’exportation. Dans les stands des provinces de Thanh Hoa, de Dong Thap et d’autres localités, les produits agricoles emblématiques — notamment les melons et les tomates — cultivés selon les normes VietGAP et biologiques, ainsi que les produits agroalimentaires transformés à l’aide de technologies de pointe, ont également retenu l’attention de la délégation japonaise.

Il a été rappelé que l’Agence vietnamienne de promotion du commerce et JETRO Hanoï ont coopéré étroitement dans la mise en œuvre de nombreuses activités de promotion commerciale, contribuant à renforcer les liens et la coopération entre les entreprises vietnamiennes et japonaises dans divers secteurs. Ces initiatives participent activement à la promotion des échanges bilatéraux. Le Japon demeure en effet l’un des principaux partenaires commerciaux et investisseurs du Vietnam, ainsi qu’un marché d’exportation clé pour plusieurs filières stratégiques vietnamiennes.

La veille, dans l’après-midi du 5 février, à l’invitation de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, une délégation du Bureau de l’Exposition internationale d’importation de Chine, conduite par son directeur adjoint Li Guoqing, avait également effectué une visite de la Foire du Printemps 2026, témoignant de l’intérêt croissant des partenaires internationaux pour cet événement.-VNA/VI