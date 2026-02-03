La Foire du Printemps 2026 s’ouvre sous le signe de l’excellence artistique

La première Foire du Printemps, organisée du 2 au 13 février au Centre d’Exposition du Vietnam, s’affirme comme un rendez-vous culturel, économique et social majeur. Outre les espaces d’exposition et d’échanges commerciaux dynamiques, une série de programmes artistiques de grande qualité, assurés par les troupes artistiques de premier plan du pays, contribue à composer un « tableau printanier » riche en couleurs, empreint d’identité culturelle nationale et tourné vers l’avenir.

La Fédération du Cirque du Vietnam figure parmi les premières unités artistiques à se produire lors de la cérémonie d’ouverture. Ses numéros d’équilibrisme, d’acrobaties, de jonglerie et de magie ont marqué le public par leur haute technicité, la créativité et l’engagement des artistes. L’Artiste du peuple Tong Toan Thang, directeur de la Fédération du Cirque du Vietnam, a indiqué que les spectacles avaient été réadaptés à l’espace spécifique de la foire, intégrant notamment des éléments visuels forts et des concepts innovants de type « cooking show », afin de mettre en valeur la culture vietnamienne dans un esprit d’échange et d’intégration.

Forte de son expérience dans les arts du spectacle pluridisciplinaires, la Théâtre national de Musique, de Chant et de Danse du Vietnam propose des programmes soigneusement mis en scène, associant musique, danse et instruments traditionnels, pour illustrer la beauté du pays et de son peuple à travers les trois régions du Vietnam.

Un numéro de marionnettes sur l'eau présenté lors de la Foire du Printemps 2026. Photo: VNA

Le Théâtre national de marionnettes du Vietnam apporte quant à lui des spectacles vivants et accessibles à tous les publics, offrant des moments de détente et véhiculant des messages de joie, d’harmonie entre l’homme et la nature, ainsi que d’optimisme dans la vie quotidienne.

Par ailleurs, le Théâtre de la Jeunesse du Vietnam enrichit la programmation par des performances modernes et dynamiques, insufflant une énergie jeune et positive à l’atmosphère printanière de la foire.

Selon l’Artiste du peuple Nguyen Xuan Bac, directeur du Département des arts du spectacle (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), les unités spécialisées ont été chargées d’élaborer une série de programmes artistiques festifs et fédérateurs, afin de faire de la scène centrale le cœur de la diffusion de l’ambiance printanière tout au long des 12 jours de la Foire. -VNA/VI