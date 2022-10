La Foire du livre de Hanoï 2022 promeut les habitudes de lecture

La 7e Foire du livre de Hanoï sur le thème "Tradition et Intégration" s’est tenue du 7 au 9 octobre au jardin du roi Ly Thai Tô, dans la cour de la maison Bat Giac, sur le trottoir de la rue Dinh Tiên Hoàng (arrondissement Hoàn Kiêm).

La Foire du livre de Hanoï est un événement culturel spécial de la capitale, organisé chaque année depuis 2014. Photo: VNA



L'événement célèbre le 68e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre) et les 70 ans de la Journée traditionnelle du secteur de l'édition, de l'impression et de la publication des livres (10 octobre).

La 7e Foire du livre de Hanoï a rassemblé 35 éditeurs et distributeurs de livres dans le pays avec une série d'activités comprenant : présentation du livre Triêu dâu chân qua nhung ô cua (Des millions d'empreintes à travers les portes) de l'auteur Truong Quy, le talk-show "De Hoa Lu à Thang Long, le déménagement historique de la capitale" parlant de l'histoire de la relocalisation de la capitale du roi Ly Công Uân et des brillantes réalisations de la dynastie Ly avec la série de romans historiques Tam triêu vua Ly (Huit dynasties du roi Ly) comprenant 4 volumes de l'écrivain Hoàng Quôc Hai ; le lancement de la série de livres Vuong triêu trên dât Thang Long ( La dynastie sur la terre de Thang Long).

Les présentations des livres et les discussions sur des sujets historiques sont l'occasion pour les lecteurs d’en comprendre davantage sur les valeurs historiques, culturelles et humaines de cette terre vieille de milliers d'années de civilisation. En plus de sensibiliser les lecteurs aux avantages des livres interactifs - une solution d'apprentissage efficace.

En outre, il y a encore l'atelier "Fabriquez vos propres livres - Créez un monde en mouvement avec vos enfants" qui a attiré un grand nombre de lecteurs.

"J’assiste toujours à la Foire des livres à Hanoï tous les ans. C'est une occasion pour de nombreux éditeurs de présenter et de vendre de nouveaux livres, j'ai donc plus de choix", partage Minh Anh, visiteur de la Foire.

Selon le Service municipal de l'information et de la communication, la Foire du livre de Hanoï est un événement culturel spécial de la capitale, organisé annuellement depuis 2014, à l'occasion de la Journée de la libération de la capitale.

Après une interruption de deux ans due à la pandémie de COVID-19, cet événement s'est tenu afin que les maisons d'édition aient l'opportunité d'échanger, de se rencontrer, de faire découvrir des livres aux lecteurs et de promouvoir leurs marques.