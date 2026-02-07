La floraison précoce des pêchers donne ombrage aux horticulteurs à Ninh Binh

Dans le quartier de Vi Khê, haut lieu de la culture des fleurs de pêcher dans la province de Ninh Binh (Nord) de nombreux pêchers sont en fleurs bien avant le Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval, ce qui suscite des inquiétudes quant à la qualité des ventes et aux pertes potentielles pour les horticulteurs.



Cultivateur de pêchers depuis près de 30 ans, Trân Tân Dac affirme n’avoir jamais vu son jardin fleurir aussi tôt et abondamment que cette année pour le Têt. Il constate qu’environ 80% des fleurs sont déjà écloses, de nombreux arbres étant en pleine floraison et les boutons restants sur le point de s’ouvrir.



Il ajoute que la persistance de la chaleur pourrait entraîner une floraison complète avant le rituel d’hommage aux génies du Foyer exposant ainsi les producteurs au risque de ne plus avoir d’arbres à vendre pour le Têt.



En raison de la floraison précoce, environ 70% du verger est considéré comme une perte totale, se lamente-il, ajoutant que même si les parcelles restantes ont été précommandées par les négociants, les prix ne représentent que la moitié de ceux des années précédentes.

Trân Tân Dac élague des fleurs de pêcher qui avaient fleuri trop tôt, espérant ainsi faciliter la vente des arbres. Photo: VNA

Les cultivateurs pleurent quand les fleurs s’épanouissent, a confié Trân Van Khu, un agriculteur de 64 ans, debout dans son verger de pêchers de près de 1.800 m², désormais en pleine floraison prématurée.



Il ne pouvait cacher sa tristesse et son impuissance. Après une année de dur labeur consacrée à la récolte du Têt, la floraison précoce a anéanti près de 90% de son verger, tandis que les arbres restants sont vendus à prix fortement réduits.



Trân Van Khu a expliqué qu’une période de conditions météorologiques anormales, avec notamment le typhon historique en septembre 2024, qui ont affaibli les racines, suivis d’une chaleur torride entrecoupée de gelées en novembre, avait provoqué la chute des feuilles et déclenché la floraison précoce.



Désormais, au lieu de tailler les branches pour les ventes du Têt, il les coupe et les jette tristement afin de permettre aux arbres de se rétablir en vue de la saison prochaine.



Après sa fusion administrative, le quartier de Vi Khê est devenu la localité possédant la plus grande zone de culture de pêchers de la province de Ninh Binh, avec une superficie totale d’environ 80 hectares dans les zones de Nam My, Nam Toan et Nam Phong.



Dô Dinh Diêm, secrétaire adjoint permanent du comité du parti du quartier de Vi Khê, a indiqué que des conditions météorologiques défavorables avaient provoqué une floraison précoce sur une vingtaine d’hectares de vergers de pêchers, affectant considérablement les revenus locaux.



Les autorités du quartier ont demandé aux associations et coopératives agricoles de suivre de près la situation et de fournir un soutien technique afin d’aider les producteurs à stabiliser la production et à minimiser les pertes, permettant ainsi aux habitants d’accueillir le Nouvel An lunaire plus sereinement. - VNA/VI