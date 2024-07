La Finlande remporte le Festival international de feux d'artifice 2024 de Da Nang

Photo: Thanh Hòa/VI

En battant l'équipe chinoise Liuyang Jingduan New-art Display Co lors de la dernière soirée le 13 juillet, l'équipe finlandaise Joho Pyro Professional Fireworks AB a remporté le championnat du Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2024, ayant pour thème «Le rythme du futur».

L’équipe chinoise a ouvert la soirée avec un spectacle intitulé « Da Nang brille », combinant harmonieusement les traits typiques de la culture traditionnelle chinoise, dont la musique classique, et l'excitation occidentale.

De son côté, l'équipe finlandaise a rendu la nuit d'été de Da Nang beaucoup plus festive avec une performance moderne et vibrante, basée sur des chansons et des bandes sonores américaines célèbres. Leur spectacle a utilisé environ 10.000 pièces d'artillerie, non seulement avec diverses couches dans le ciel, mais aussi avec des effets de surface.

La récompense pour l'équipe championne finlandaise est de 20.000 dollars tandis que le deuxième prix pour l'équipe chinoise est de 10.000 dollars.

Lors de la dernière soirée, le comité d'organisation a également décerné le prix «Créativité» à l'équipe française pour sa performance de qualité lors de la soirée de qualification. L'équipe du groupe italien Martarello a, quant à elle, reçu le prix «Coup de cœur du public».

Durant près de deux mois d'été, le Festival international de feux d'artifice de Da Nang 2024, qui se déroule au fleuve Hàn, attire chaque soir des milliers de touristes aux côtés des habitants locaux.

Le DIFF 2024, qui a débuté le 8 juin, présente des performances de huit équipes de Chine, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, des États-Unis et du Vietnam.

Depuis 2008, Da Nang est le seul endroit au Vietnam à avoir accueilli un festival de feux d'artifice, ce qui en fait chaque année un pôle d'attraction pour les meilleurs producteurs de feux d'artifice du monde entier. -VNA/VI