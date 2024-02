La fête printanière de Yên Tu 2024 s’ouvre dans l’effervescence à Quang Ninh

La cérémonie d'ouverture de la fête printanière de Yên Tu 2024 a eu lieu le 19 février, soit le 10e jour du 1er mois lunaire de l'année du Dragon, dans la ville de Uông Bi, province de Quang Ninh.

Il s'agit de l'une des plus grandes et plus longues fêtes du Nord, attirant des dizaines de milliers de moines, de nonnes, de fidèles bouddhistes et de touristes.

Le vestige de Yen Tu a accueilli 138 000 visiteurs et fidèles au cours des 9 premiers jours du premier mois lunaire du Nouvel An, soit une augmentation de 19 % par rapport à la même période de 2023.

Les délégués offrent de l'encens pour prier pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple à la cérémonie d' ouverture de la fête printanière de Yên Tu. Photo: VNA

La montagne de Yên Tu, connue pour ses paysages majestueux et ses centaines de sites historiques, culturels et religieux, fut la capitale bouddhiste du Dai Viêt (ancien nom du Vietnam entre les XIIIe et XVe siècles).



Culminant à 1.068 m d'altitude, le mont Yên Tu a des noms différents dont Tuong Son (montagne de l'éléphant), Bach Vân (nuage blanc), Phù Vân Son (nuage flottant) et Linh Son (montagne sainte).

Au XIIIe siècle, le roi-Bouddha Trân Nhân Tông (1258-1308), troisième roi de la dynastie des Trân (1225-1400), abdiqua à l'âge de 35 ans et passa le reste de sa vie à Yên Tu, pratiquant le bouddhisme.



À la fin de la dynastie des Ly (1009-1225) et au début de celle des Trân, Yên Tu était un lieu de culte bouddhiste pour de nombreux moines comme Hiên Quang, Viên Chung, Dai Dang, Tiêu Dao et Huê Tuê.



Trân Nhân Tông fonda la première école vietnamienne du bouddhisme, appelée "Thiên Tông" ou bouddhisme zen du Vietnam, transformant la région en capitale du bouddhisme vietnamien.



En près de 1 000 ans, des centaines de pagodes et de sanctuaires ont été construits sur les flancs de la montagne. Yên Tu abrite aussi une faune et une flore variées. En raison de sa valeur tant historique, culturelle que naturelle, Yên Tu a été reconnu site national spécial en septembre 2012. -VNA/VI