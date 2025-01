La Fête printanière de la calligraphie célèbre le Têt du Serpent à Hanoi

De nombreux gens venus au Temple de la Littérature pour demander ou acheter des idéogrammes dans l’espoir d’avoir une Nouvelle Année heureuse et prospère. Photo: VNA

La Fête printanière de la calligraphie 2025, qui honore la tradition locale de l’écriture, se déroulera du 23 janvier au 9 février à l’intérieur du Temple de la Littérature à Hanoi pour célébrer le Nouvel An lunaire 2025 (Têt).

Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre culturel et scientifique du Temple de la Littérature, a déclaré que la fête annuelle vise à accueillir le début du Têt, à promouvoir la culture traditionnelle et à préserver l’art calligraphique.

Sur des papiers dó (poonah) rouges ou jaunes, les calligraphes écriront des mots en écriture chinoise et nom destinés à apporter bonne santé, chance et prospérité aux participants.

Cette année, 47 calligraphes, tous membres de clubs de calligraphie et sélectionnés à l’issue d’un concours d’écriture, revêtiront l’ao dai (tunique traditionnelle), s’assiéront dans des tentes en bambou et se mettront à l’oeuvre de 08 h à 22 h pendant la fête.

En plus des activités d’écriture calligraphique, trois expositions seront également organisées, dont une pour présenter près de 100 œuvres d’art produites par des érudits célèbres tels que le roi Lê Thanh Tông, le professeur Chu Van An, le héros national Nguyên Trai et le grand poète Nguyên Du pour honorer la tradition de l’apprentissage et montrer du respect pour les enseignants.

En outre, 50 photographies sélectionnées dans le cadre des Vietnam Heritage Photo Awards seront exposées, pour présenter les paysages du Vietnam et la vie quotidienne des habitants locaux.

Une exposition présentant 77 peintures de 75 peintres vietnamiens vivant au Vietnam et à l’étranger sera organisée. À l’approche du Têt, l’exposition présentera au public des histoires intéressantes sur l’animal à travers des peintures.

Une exposition d’artisanat traditionnel tel que la poterie, la fabrication de papier et la broderie sera également organisée à cette occasion.

Les visiteurs auront également l’occasion de profiter d’une ambiance festive à travers diverses performances artistiques comme le chèo (théâtre populaire), le quan họ (chants populaires) et le ca trù (chant des courtisanes).

Des jeux folkloriques seront proposés aux enfants pour leur permettre de découvrir la culture traditionnelle du pays pendant le Têt. – VNA/VI