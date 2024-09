La Fête nationale du Vietnam célébrée en République tchèque et au Brésil

L'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, prend la parole à la cérémonie. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam en République tchèque a organisé le 29 août une cérémonie pour célébrer le 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).



L'événement a vu la participation du président du Sénat tchèque Miloš Vystrčil et du vice-ministre des Affaires étrangères Eduard Hulicius comme invités d'honneur, ainsi qu'environ 500 autres invités.



Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a rappelé les significations profondes de la Déclaration d'indépendance du Président Hô Chi Minh du 2 septembre 1945, et souligné les réalisations socio-économiques du Vietnam à ce jour.



Il a également salué l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque, estimant que des visites de haut niveau seraient effectuées l’année prochaine en l’honneur du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Sénat tchèque Miloš Vystrčil a exprimé son admiration pour l'histoire héroïque du Vietnam, ainsi que son appréciation des relations croissantes entre les deux pays ces derniers temps.



Il a rappelé que lors de sa visite au Vietnam en 2023, le Premier ministre tchèque Petr Fiala avait proposé d'élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique en 2025, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



De son côté, le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères Eduard Hulicius a déclaré que les relations entre les deux pays étaient actuellement un modèle de respect mutuel.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam au Brésil a organisé une cérémonie solennelle marquant le 79e anniversaire de la Fête nationale, avec la participation d’environ 250 invités.



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam Bui Van Nghi a hautement apprécié les relations dans divers domaines entre le Vietnam et le Brésil.



En 2024, le Vietnam et le Brésil célèbrent le 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 17e de leur partenariat intégral, a-t-il indiqué, ajoutant qu’en 2023, les échanges commerciaux bilatéraux avaient dépassé 7,11 milliards de dollars.



A cette occasion, l'ambassade du Vietnam au Brésil a également organisé une exposition de photos sur le Président Hô Chi Minh, le Vietnam et son peuple. -VNA/VI