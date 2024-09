La Fête nationale du Vietnam célébrée dans divers pays

L’ambassadeur du Laos en France, Kham-Inh Khitchadeth, et le personnel de l’ambassade ont visité l’ambassade du Vietnam en France le 31 août pour présenter leurs félicitations à l’occasion du 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2024).



Adressant ses salutations au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens, Kham-Inh Khitchadeth a apprécié le développement socio-économique et les réalisations diplomatiques du Vietnam qui, a-t-il déclaré, ont contribué à affirmer la réputation et le prestige croissants du pays sur la scène internationale.



Il a souligné que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale, construites et cultivées par des générations de dirigeants et de citoyens du Laos et du Vietnam, sont des atouts précieux dont les deux peuples ont besoin pour continuer à se renforcer et à se développer. Le diplomate a exprimé son espoir que les deux ambassades continueraient à maintenir la tradition de bons échanges et de coopération.



Remerciant le personnel de l'ambassade du Laos pour ses salutations, l'ambassadeur vietnamien Dinh Toan Thang a affirmé qu'il continuerait à maintenir et à renforcer la coordination et la coopération étroites entre les deux ambassades pour contribuer positivement à la protection, à la préservation et à la promotion de la relation exemplaire et inestimable entre le Vietnam et le Laos.

Plus tôt le 30 août, l'ambassadeur Anouparb Vongnorkeo, chef de la délégation laotienne auprès des Nations Unies (ONU), a rendu visite à la délégation vietnamienne auprès de l'ONU à l'occasion de la fête nationale du Vietnam, au cours de laquelle il a hautement apprécié la coordination étroite et digne de confiance entre les deux parties, espérant une coopération plus efficace dans les temps à venir.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, a remercié l'ambassadeur du Laos et ses amis pour leurs sentiments. Dang Hoang Giang a affirmé qu'il continuerait à soutenir la délégation laotienne dans sa réussite à assumer le rôle de président du Comité de l'ASEAN à New York.



Les deux diplomates ont convenu de continuer à s'appuyer sur la tradition et les résultats positifs de la coopération entre leurs délégations à New York, contribuant ainsi à promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux pays.



Le Consulat général du Vietnam à Osaka a pris des photos souvenirs lors de la cérémonie.





Le même jour, le consulat général du Vietnam dans la préfecture d'Osaka au Japon a organisé une cérémonie pour marquer la fête nationale.



Le consul général Ngo Trinh Ha a déclaré qu'au cours des 79 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien a surmonté de nombreuses difficultés et obtenu des résultats significatifs dans ses luttes pour protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, ainsi que dans la reconstruction du pays après les guerres. L'économie du Vietnam continue de croître de manière vigoureuse, et ses relations extérieures et son intégration internationale deviennent de plus en plus étendues, le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon progressant dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement et les échanges interpersonnels.



Le vice-gouverneur de la préfecture d'Osaka, Yamaguchi Nobuhiko, a lu une lettre de félicitations du gouverneur Yoshimura Hirofumi, remerciant le consulat général pour ses efforts importants dans la promotion des relations entre le Vietnam et la région du Kansai.



A cette occasion, le consulat général du Vietnam à Osaka a également reçu des lettres de félicitations de nombreux membres de la Chambre des représentants de la Diète nationale japonaise, des gouverneurs de diverses préfectures et villes.



L'ambassade du Vietnam au Pakistan a également organisé une célébration dans la capitale d'Islamabad, à laquelle ont participé près de 200 invités, représentants du ministère pakistanais des Affaires étrangères, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Islamabad et de divers ministères et agences du Pakistan, ainsi que des ambassadeurs, des représentants d'ambassades de différents pays et d'organisations internationales dans la capitale, ainsi qu'un grand nombre d'expatriés vietnamiens et d'hommes d'affaires du Vietnam et du Pakistan.



Dans son discours prononcé lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Pakistan, Pham Anh Tuan, a passé en revue les réalisations importantes du Vietnam dans la construction, la sauvegarde et le développement de sa nation depuis que le président Ho Chi Minh a proclamé la Déclaration d'indépendance, fondant la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, le 2 septembre 1945.



Il a affirmé que le Vietnam continue de poursuivre sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification de ses relations, et d'intégration active et proactive dans la communauté internationale, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et mondiales.



Concernant les relations entre le Vietnam et le Pakistan, Pham Anh Tuan a souligné que depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 8 novembre 1972, le Vietnam a toujours valorisé le développement de la coopération et de l'amitié avec le Pakistan dans divers domaines, notamment politique, diplomatie et économie.