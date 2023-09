La Fête nationale du Vietnam célébrée au Japon, en France et au Sri Lanka

Les missions représentatives vietnamiennes au Japon, en France et au Sri Lanka ont organisé ces derniers jours des cérémonies pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Lors d’un événement organisé jeudi 31 août à Osaka, au Japon, le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Hà, a souligné les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’affaires étrangères.

Le diplomate a souligné que parmi les relations diplomatiques du Vietnam avec 193 pays, celles avec le Japon constitue l’un des liens stratégiques les plus importants pour le Vietnam.

Il a noté que les relations bilatérales se sont développées de manière fructueuse au cours des cinq dernières décennies dans des domaines allant de la politique, de l’économie, de la sécurité aux questions régionales et internationales, ce qui est également vrai pour les relations de coopération entre le Vietnam et la région du Kansai.

Pour sa part, le vice-gouverneur de la préfecture d’Osaka, Watanabe Shigeki, a lu une lettre du gouverneur d’Osaka, Yoshimura Hirofumi, félicitant le Vietnam à l’occasion de sa fête nationale et exprimant son souhait de développer davantage de relations étroites avec le Vietnam dans de nombreux domaines.

Dans son discours de félicitations, Himeno Tsutomu, représentant du gouvernement du Japon et ambassadeur en charge de la région du Kansai, a affirmé que les relations entre le Japon et le Vietnam sont particulièrement importantes.

Le même jour, l’ambassade du Vietnam en France a organisé une cérémonie d’offrande d’encens en hommage au président Hô Chi Minh à Paris à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, l'ambassadrice Lê Thi Hông Vân, représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO posent avec des dirigeants de la ville de Montreuil au monument du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Après la cérémonie d’offrande d’encens, une délégation conduite par l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a déposé une couronne de fleurs devant le monument du président Hô Chi Minh et a visité l’espace Hô Chi Minh au Musée d’histoire vivante du parc du Montreau.

Lors d’une cérémonie similaire organisée à Colombo, au Sri Lanka, le 29 août, l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Hô Thi Thanh Truc, a informé les invités du processus de développement du Vietnam au cours des 78 dernières années.

Elle a exprimé sa joie de voir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Sri Lanka se renforcer de plus en plus au profit des deux peuples.

Représentant le gouvernement sri landais, le ministre de l’Agriculture Mahinda Amaraweera a affirmé que la coopération économique et commerciale est l’un des piliers des relations entre les deux pays, contribuant à la croissance et à la prospérité des deux nations.

Il a également hautement apprécié la coopération culturelle et la diplomatie populaire entre les deux pays.

A cette occasion, l’ambassade du Vietnam au Sri Lanka, en coordination avec l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam, a organisé une cérémonie d’offrande de fleurs au monument du président Hô Chi Minh dans la bibliothèque publique de Colombo et une recontre avec des représentants des partis politiques amis du Vietnam.