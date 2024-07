L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le 11 juillet une rencontre pour célébrer le 234e anniversaire de la Fête nationale de la France (14 juillet 1790-2024).

La Fête nationale de la France célébrée à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'événement, la présidente de l'Association d'amitié Vietnam-France de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Ngoc Dung, a souligné que les deux pays possèdent des relations de longue date et des liens profonds dans l'histoire et la culture.

Au cours des 51 dernières années depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, leur amitié et leur coopération se sont développées de manière intégral, pratique et efficace dans divers domaines, a-t-elle déclaré, notant que la coopération décentralisée était une caractéristique unique des relations Vietnam-France depuis le début des années 1990.

Jusqu'à présent, 38 localités françaises et 18 villes et provinces vietnamiennes ont coopéré à ce mécanisme avec 240 projets, principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la préservation du patrimoine, de la francophonie, du développement rural et du développement urbain.

Un exemple typique de ceci est la relation jumelée entre Ho Chi Minh-Ville et la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes en France, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la consule générale de France à Ho Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser, a exprimé sa joie de voir de nombreux Vietnamiens dans la ville parler français et aimer la France.

Elle a déclaré que les échanges entre les deux pays seront continuellement encouragés dans tous les domaines, non seulement l'éducation, les sports mais aussi les domaines économique, scientifique, culturel et artistique.

Les relations entre la France et le Vietnam reposent également sur la présence d'une communauté française nombreuse et dynamique travaillant et vivant à Ho Chi Minh-Ville, a-t-elle indiqué, ajoutant qu'ils participent à tous les domaines de la société et apportent des contributions positives au développement dynamique de Ho Chi Minh-Ville et de l'économie du Vietnam. -VNA/VI